Klášter Kladruby letos představí svůj nový parfém

Národní kulturní památka klášter Kladruby na Tachovsku letos představí další parfém, který byl namíchaný přímo pro něj. Bývalý benediktinský klášter chystá velkou rekonstrukci, zpřístupnění dosud nedostupných prostor a novou expozici, vše za 120 milionů korun. Návštěvnického provozu se rekonstrukce letos zatím příliš nedotkne. Sezona v Kladrubech začne, stejně jako na řadě dalších památek v Plzeňském kraji, na Velký pátek, tedy 30. března. Klášter nachystal na sezonu tradiční i nové akce, řekl kastelán Milan Zoubek.

Klášter otevře o Velikonocích koncert, jedna z prvních velkých akcí se tam uskuteční 11. května a správci památky ji nazvali Vaše Excelence! Patří do letošního cyklu akcí zaměřených v českých památkách na šlechtu v evropské diplomacii. V Kladrubech se komponovaný program bude věnovat rodu Windisgrätzů a zejména Alfrédu III., který byl mezi lety 1893 až 1895 rakousko-uherským ministerským předsedou. Speciální prohlídky kláštera doprovodí květinové aranže a představení nového parfému Eleanora, vytvořeného na počest Eleonory Windischgrätzové. "Parfém je namíchaný z bílých květů. Návštěvníci k němu budou moci přivonět, po speciálních prohlídkách se přesune do klášterního archivu vůní, kde bude uložen," uvedl kastelán.

Je to už čtvrtý parfém, který pro klášter vytvořila profesionální parfumérka Petra Hlavatá. Letos poprvé si budou moci návštěvníci koupit dosud vytvořené vůně z triptychu Monastery, do kterého patří parfém namíchaný k poctě stavitele Santiniho, parfémy Madona a Apotheosa.

Vedle toho klášter nabídne další prohlídky nepřístupných míst, tentokrát do krovu kostela a do nového konventu, a tradiční speciální prohlídky Monastýrování společné s dalšími třemi kláštery. V červnu do Kladrub zavítá festival Tanec Praha, srpen přinese barokní noc s ochutnávkou barokních jídel, komorním koncertem, barokním ohňostrojem a hudebně-tanečním vystoupením s hudbou z doby krále Slunce, Ludvíka XIV. Klášter i letos nabídne v srpnu Hradozámeckou noc, která ve spolupráci s hvězdárnou přinese pozorování Slunce a hvězdné oblohy, mobilní planetárium a přednášku. Na začátek nového školního roku připravil místní farář v klášterním kostele netradiční žehnání aktovek, informoval Zoubek.

S novinkami přijdou letos i další památky v kraji. Například zámek Kozel poprvé nabídne prohlídky čtyřicetihektarového zámeckého parku s komentářem zahradníků, zámek v Manětíně se pokusí vzkřísit téměř zřícenou oranžerii. Nebílovský zámek, který letos slaví 20 let od zpřístupnění, představí obnovenou arkádovou lodžii zadního zámku. Novou podobu získá vjezdová brána - nové pilíře, hlavice i nová dubová vrata. Zrestaurován bude také tunový pískovcový alianční znak ze štítu zadního zámeckého křídla. Klášter Plasy, který se rovněž připravuje na rekonstrukci za 120 milionů korun, se zapojí do projektu o šlechtě v diplomacii připomínkou diplomaticky aktivního rodu Metternichů.

Vodní hrad Švihov letos dokončí opravu věže a připraví v ní expozici zaměřenou na památkové obnovy hradu. Zámek v Horšovském Týně nabídne další filmovou výstavu - tentokrát věnovanou ukázce kostýmů a rekvizit z filmů Zdeňka Trošky. Dosud stále opravovaný zámek v Červeném Poříčí poprvé nastálo zpřístupní zámeckou kapli.