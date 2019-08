Konec léta? Za sluncem se dá vyrazit i mimo sezonu.

Podzim sice bývá krásný, ale léto u moře je léto u moře. Dopřejte si ho i v září nebo říjnu, míst, kam vyrazit, je spousta. Podívejte se na naše tipy.

Egypt nabízí luxus all inclusive hotelů, proto tam Češi míří po celý rok. Je to ráj pro potápěče i pro milovníky šnorchlování. Teploty zůstávají i v září a říjnu, když u nás už začíná foukat a pršet, kolem tropické třicítky, což je pro koupání v moři i potápění ideální. Navíc ceny pobytů jsou v podzimních měsících především u last minute zájezdů více než lákavé.

Turecko je též pro zářijovou či říjnovou dovolenou u moře ideální. Teploty na riviéře jsou skvělé, hotely nejsou po prázdninách tak obsazené, takže si atrakcí hotelových komplexů užijete v poklidnějším rytmu. "Vezměte partu přátel a vyražte třeba jen na 4-5 dní, relax zaručen," doporučuje ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Tunisko neopouští slunce ani na podzim, srpnem tam léto rozhodně nekončí a písečné pláže jsou vyhřáté i na podzim. Populární je zejména ostrov Džerba a stejně jako pro Egypt platí super ceny pobytů po hlavní sezóně.

Spojené arabské emiráty se staly jednou z nejpopulárnějších "českých" destinací posledních let. "Ideální čas, kdy zemi navštívit je právě na podzim, kdy se "ochladí" a teploměry šplhají "jen" ke 30 stupňům Celsia. Spojte pobyt na pláži s poznáváním města a nezapomeňte si nechat místo v kufru na nákupy, kterým v Dubaji nikdo neodolá.

Omán je pro české turisty zatím spíše neznámá země, jde však o novou perlu exotických destinací. Poznejte život beduínů, projeďte se na velbloudech, ochutnejte orientální kuchyni. Omán, turisty dosud ještě nezahlcený, má hodně co nabídnout. Hotely jsou krásné a ničím nerušený relax před zimou Vám dobije baterky na předvánoční shon.

Kapverdy jsou od Česka pár hodin letu, a byť nejsou zelené, exotikou na Vás dýchnou. Díky místní výborné gastronomii, horkému, byť někdy větrnému, počasí bude váš pobyt na Kapverdách nezapomenutelný. "Ostrovy jsou ideálním místem pro aktivní sportovce. Na pobřeží v turistických centech si užijete celou škálu vodních sportů. K nejvyhledávanějším aktivitám patří na Kapverdách zejména surfování ve vlnách Atlantiku u návětrných ostrovů," říká Eva Sedlmajerová.

Řecko je stálice českých dovolenkářů, užít si jej můžete i na podzim. Pro zářijový pobyt je ideální Kréta. I proto, že v září či ještě lépe v říjnu se budou nejlépe objevovat a obdivovat historické památky, které jsou na Krétě na každém kroku. Sednout si do stínu olivovníku, dát si skleničku ouza ... a za chvíli vyrazit dál ... Poznejte Knossos a další místa spojená se zdejší úžasnou historií, nádherná města Heraklion, přístav Rethymno nebo Chaniu. Na Krétě se nudit nebudete.

Kanárské ostrovy, to je Afrika, přitom nepotřebujete pas. Každý ostrov je jiný, přesto všechny úchvatné. Na Kanárských ostrovech se určitě nedržte jen při pobřeží a zamiřte na túru do vnitrozemí, vyšplhejte třeba na nejvyšší horu Španělska Pico de Teide," dodává ředitelka portálu dovolena.cz.