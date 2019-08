Koněpruské jeskyně přilákaly za 60 let přes šest milionů lidí

Koněpruské jeskyně na Berounsku přilákaly od svého otevření 2. srpna 1959 do dnešního dne přes 6,3 milionu lidí. V minulém roce sem zavítalo téměř sto tisíc lidí, letošní návštěvnost ale zřejmě bude o něco nižší, řekl vedoucí Správy Koněpruských jeskyní Alexandr Komaško.

Koněpruské jeskyně délkou přes 2000 metrů dosud známých chodeb a dómů o výškovém rozpětí 70 metrů tvoří třípatrový systém, největší v Čechách. Návštěvníkům jsou přístupná dvě patra ze tří, nejspodnější patro veřejnosti zpřístupněné není a podle Komaška nikdy nebude.

Koněprusy jsou patrně nejstarším jeskynním komplexem v Čechách. Specialitou Koněpruských jeskyní je kromě koněpruských růžic, které tvoří unikátní prokřemeněné krápníky, též řada cenných archeologických nálezů a tajná penězokazecká dílna. V části zvané Mincovna byly ve středověku padělány z měděného plechu a amalgámu stříbra "stříbrné" husitské haléře s emblémem českého lva.

Nejstarší výzdoba obsahuje velké množství opálu. "To je rarita ve vztahu k jiným jeskyním ve světě. Takové množství opálu, které je zde, zatím není popsáno z jiných jeskyní," řekl Komaško. Návštěvníky lákají podle něj také různé typy krápníků.

Loňská návštěvnost překonala počet návštěvníků z roku 2017, letošní odhady ale opět očekávají mírný propad. V roce 1959, kdy byly jeskyně 2. srpna otevřeny, navštívilo místo do konce sezony přes 70 tisíc lidí. "Druhý rok přišlo přes 210 tisíc lidí, potom to postupně klesalo, protože trh se nasycoval. Velký pokles byl po roce 1989, kdy se pro lidi otevřely hranice na západ," řekl Komaško. Tou dobou návštěvnost klesla téměř o polovinu, zhruba na 60 tisíc lidí ročně.

Jednou do roka se v jeskyních koná speciální akce, kdy do nich rodiny s dětmi zavítají za čertem a Mikulášem. V Koněpruských jeskyních jsou také v hlavní sezoně kromě července každé poslední pondělí v měsíci takzvané baterkové pondělky. Zájemci se vydají do jeskyní jen s baterkou, osvětlení jeskyně zůstává zhasnuté. Podle Komaška mají lidé o tuto akci zájem.

Trasy se každý rok upravují

Oproti době svého zpřístupnění mají nyní jeskyně jinou podobu, změnily se například trasy. Podle Komaška se trasy každý rok upravují, aby byly pro návštěvníky příznivější. Na řadě míst se tak například zapouštěl chodník nebo schody, aby si lidé nemuseli dávat pozor na nízký strop. Obdobné úpravy se podle něj dělají každý rok mimo sezonu, největší úpravy nejproblematičtějších míst jsou ale již hotové.

Do spodního, veřejnosti nepřístupného patra, mají přístup pouze odborníci. Podle Komaška je ale do těchto míst vpuštěno jen několik jedinců ročně. Většinou se sem dostanou na přelomu ledna a února lidé, kteří sčítají netopýry. "To jsou tak tři jedinci a často se stane, že už tam nikdo další nepřijde," uvedl Komaško.

O provoz jeskyně se stará devět stálých zaměstnanců. Přes sezonu pomáhají brigádně například studenti. "Celkově využíváme asi kolem 40 brigádních zaměstnanců," řekl Komaško.

Jeskyně jsou pro návštěvníky otevřené od dubna do listopadu. Vstupné stojí 150 korun, děti zaplatí 70 Kč. Délka trasy v jeskyních je 620 metrů a zabere zhruba hodinu. Teplota uvnitř jeskyní se pohybuje kolem deseti stupňů Celsia.