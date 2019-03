Košíkář ze Svratky umí plést z vrbového proutí i z drátu

Košíkář Pavel Bureš ze Svratky umí plést z vrbového proutí i z drátu. Před Velikonocemi po něm lidé kromě pomlázek chtějí košíky na vajíčka, z proutí dělá třeba i koše na seno a dřevo, kukaně pro slepice nebo krmítka pro ptáky. Řemeslo znal od mládí z venkova, kde jeho rodiče hospodařili, dobře se ho před mnoha lety naučil od jednoho Slováka.

"Mě to bavilo. Máma byla švadlena a tohle je trošku podobné, jako když šijete," řekl Bureš. V Pardubicích vyučený chemik se košíkářství věnoval ve volném čase, lidé po něm proutěné věci chtěli. Nyní patří mezi členy Horáckého sdružení lidových řemesel. "Já bych bez dílny nevydržel," říká vitální pětašedesátník.

Košíky i pomlázky Bureš plete z neloupaných vrbových prutů nařezaných během zimy, když v nich není tolik vody. "Proutí se řeze od Dušiček do šmerkustu, říkáme tady," podotkl. I vrbu je ale potřeba umět ořezat, aby vyrostly správné pruty; čím jsou delší a tenčí, tím jsou lepší. "Musí se to pěkně pěstovat. Jak to neostříháte pořádně, je po proutí. Já už třeba vím, kolik mám nechat pupenů," uvedl. Mnoho vrb v širokém okolí ořezává sám, zásobují ho i známí. Na jednu cestu za materiálem málem doplatil, když v Křižánkách spadl do špatně zakryté studny.

Nejvíc práce má košíkář před Vánoci a na Velikonoce. "Dneska mají lidé všechno, ale nemají košíky," zasmál se. Na Štědrý den pletl ještě odpoledne krmítka pro ptáky, která si lidé objednali jako dárky. Pomlázky plete Bureš různě silné, kulaté, hranaté i do spirály. "Na metle musí být pruty lepší než na koše, to musí být jeden jako druhý," poznamenal. O Velikonocích jdou na odbyt také košíky na vajíčka.

Bureš vyrábí i bytelné koše, ošatky a kukaně do hospodářství. Vydrží desítky let, pokud je lidé rozumně používají. "Když do něj začnou házet kamení nebo beton, je po koši hned," podotkl. Na rozdíl od některého dováženého zboží z loupaných prutů, které se objevuje na trzích, se ucha u jeho košů jen tak neutrhnou. "To já, když mám ucho, tak to zapletu a dám tam ještě drát. To nikdo nepozná, že tam je drát, ale ten to udrží," řekl. Poznamenal, že neloupané pruty mají větší pružnost, takže koše víc vydrží. Spotřeba není malá. Na velký koš padne proutků i 400.