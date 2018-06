Kuličkové pero slaví 75 let. Zrodilo se díky dětské hře s hliněnkami

Kuličkové pero vděčí za svůj vynález maďarskému malíři a novináři Lászlóovi Bíróovi, který kvůli židovskému původu musel koncem 30. let minulého století uprchnout z vlasti. Tento vynález si proto nechal patentovat před 75 lety, 10. června 1943, v argentinském exilu. První patent na podobnou psací potřebu získal Bíró už v roce 1938 ve Francii.

Podle legendy přivedla Bíróa na nápad na kuličku, která by přenášela na papír inkoust ze zásobníku, přivedla dětská hra s hliněnkami. Když totiž taková kulička projede louží, zanechává za sebou na zemi alespoň chvilku pěknou pravidelnou stopu. Další inspiraci pak Bíró našel v tiskárně, kam jako novinář chodil dozírat na korektury.

Tiskařské barvy však sice hezky zasychaly, ale nedaly se použít do běžného plnicího pera. Bíró proto angažoval svého bratra chemika a společně začali pracovat na vylepšení inkoustu, a na tom, aby jej kulička, umístěná ve špičce kužele, dokázala přenášet na papír. První prototyp kuličkového pera přestavil Bíró už v roce 1931, zahájit výrobu ale mohl až podnik Biro Meyne Biro, který bratři založili v Buenos Aires společně s přítelem Juanem Jorgem Meynem. Začali jej prodávat pod názvem Birome (složenina jmen Bíró a Meyne) - a tohle slovo se v Argentině používá pro označení propisky dodnes.

Mezi první uživatele nových per patřili letci britského Královského letectva a po druhé světové válce se kuličkové pero začalo rychle šířit do světa, sám vynálezce si přišel na dva miliony dolarů za licenci. Bíró, který zemřel v Argentině v listopadu 1985 ve věku 86 let, zůstal aktivním vynálezcem až do vysokého věku, na "propisku" byl ale nejpyšnější.