Kunínský zámek otevřel své brány. Chystají se prohlídky i Slavnost růží

Zámek v Kuníně na Novojičínsku otevřel své brány. Kromě prohlídky 18 vybavených zámeckých pokojů chystá jeho správce a kastelán Jaroslav Zezulčík i prohlídky vedené dětmi, Slavnost růží či letní kurs interpretace staré hudby. Zámek Kunín je jedná zámecká stavba slavného stavitele Jana Lukáše Hildebrandta v Česku.

Pokoje, kterými vede prohlídková trasa, jsou vybaveny původními sbírkami a zařízením. "Jako jednomu z mála zámků v České republice se nám daří do získávat sbírky od rodin bývalých majitelů zámku ze zahraničí. V tak velké míře, že to umožňuje každým rokem zpřístupňovat nové a nové sbírkové předměty," uvedl Zezulčík. Dodal, že letos se zaměstnanci vydají do Německa za rodinou, která hodlá zámku věnovat sbírky svých rodinných předků.

"Také v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na již tradiční akce jako Hradozámeckou noc, prohlídky zámku s dětskými průvodci, Slavnosti růží a další. Zámek tradičně na konci léta pořádá mezinárodní letní kurs interpretace staré hudby. Špičkoví interpreti a učitelé z celého světa se na zámku setkávají se studenty a zámecké pokoje ožívají hudbou starých mistrů," popsal.

Od srpna na zámku uvidí příchozí i výstavu jedinečné kolekce polského porcelánu. Chystá se i vydání knižní monografie o zámku, která připomene nejen jeho dějiny, ale také 20. výročí jeho obnovy. V rámci přípravných prací byla mimo jiné objevena dosud neznámá divadelní hra, napsaná nejvýznamnější majitelkou zámku hraběnkou Walburgou, která by měla být slavnostně představena společně s knihou o Zámku Kunín na konci letošního roku.