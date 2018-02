Květná zahrada i zámek. Kroměříž se objeví na pamětních mincích

Motivy zahrad a zámku v Kroměříži se letos objeví na pamětní platinové minci ražené Českou mincovnou. Bude to čtvrtá mince ze sběratelsko-investičního cyklu, který představuje české památky UNESCO. Oznámila to mediální zástupkyně mincovny Adéla Hansen. Celou sérii by mělo tvořit 12 mincí.

Podle Adély Hansen jde o první sběratelskou sérii pamětních mincí raženou z platiny. První tři mince, které jsou její součástí, vyrazila Česká mincovna loni. Objevilo se na nich historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál a jihočeská obec Holašovice.

"V letošním roce budeme v této platinové sérii pokračovat. Po zámku v Kroměříži to bude zámecký areál v Litomyšli a kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře," řekl Jaroslav Černý z České mincovny. Platina se podle něj vyznačuje vyšší tvrdostí, hustotou i odolností a ročně se jí ve srovnání se zlatem vytěží pouze zlomek. Proto je velmi cenná.

Autorkou mince s motivy kroměřížských památek je medailérka Lenka Nebeská. Na reverzní stranu mince umístila arcibiskupský zámek. "Do horní části jsem zasadila segment arkád Květné zahrady a vpravo dole pak Čínský pavilon jako chloubu Podzámecké zahrady," uvedla Nebeská. Jejím dílem jsou i předchozí tři mince z platinové série.

Pamětní mince České mincovny vycházejí v licenci zahraničního emitenta, kterým je ostrov Niue v Tichém oceánu, volně přidružené zámořské území Nového Zélandu. Averz proto nese jeho nezbytné náležitosti, jako je jméno a portrét panovnice Alžběty II., nominální hodnotu 50 dolarů a ročník emise 2018. Na tuto stranu medailérka zakomponovala také koláž z českých staveb zapsaných na seznam UNESCO.

Platinová mince váží jednu unci, tedy 31,1 gramu a má průměr 37 milimetrů. Prodává se v koženém pouzdře za 47 450 korun. Ke každé minci je certifikát pravosti. Pro zájemce připravila Česká mincovna také velké sběratelské pouzdro, které pojme kompletní cyklus dvanácti platinových ražeb.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži byl postaven ve slohu raného baroka jako letní rezidence olomouckých biskupů a později arcibiskupů. Spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou byl v roce 1998 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V zámku je mimo jiné jedna z největších sbírek mincí a medailí v Evropě. Čítá přes 10 tisíc kusů exponátů a předčí ji jen numismatická kolekce ve Vatikánu.