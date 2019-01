Lakrosová reprezentace shání na šampionát přes dva miliony.

Národní tým juniorek vybojoval na mistrovství Evropy stříbro. Nyní chce uspět i v Kanadě. Potřebuje k tomu vydělat či sehnat dost peněz. Celkové náklady na přípravu a samotnou účast na mistrovství světa v Kanadě činí 2,3 milionu korun. Náklady na hráčku tak představují průměrně 90 tisíc korun, přičemž valná většina hráček si může dovolit zaplatit maximálně 20 tisíc.



Že by stříbrné medailistky z loňského evropského šampionátu na mistrovství světa nejely, je obecně ve sportovním odvětví těžko představitelné, ale v lakrosu k tomu může dojít. Kvůli nedostatku financí na MS do Kanady nejel v roce 2013 ani seniorský výběr žen. Nyní hrozí totéž i juniorkám. Peníze shánějí všude možně. Například na crowdfundingovém serveru Hithit.cz pod názvem Křídla pro lakrosačky.

"Jsem neuvěřitelně pyšná na všechno úsilí, které tým vynaložil za poslední dva roky. Loni v létě tvrdá práce vyústila ve druhé místo na mistrovství Evropy. Děvčata jsou teď ještě více hladová po úspěchu a věnují nespočetně hodin tréninku na hřišti i mimo něj. Toto léto chceme udělat další zářez do historie na mezinárodním poli, proto se vytrvale snažíme získat finanční podporu," říká trenérka českého národního týmu Tierney Larsonová. Ta chce na MS skončit se svými svěřenkyněmi do osmého místa.





Zahrát si v kanadském Peterborough chce také Julie Soukeníková z týmu LCC Radotín. Ta si totiž na mistrovství Evropy nezahrála kvůli zranění. "Zhruba dva měsíce před turnajem jsem si přetrhla křížový vaz a natrhla meniskus," líčí Soukeníková. Že přišla o stříbro, si podle svých slov plně uvědomila až s odstupem času. Další absenci si připustit nechce. "Myslím, že když budeme pracovat jako tým i mimo hřiště, tak zvládneme vyřešit i vysoké finanční náklady," dodala.



Do Kanady se chce podívat i teprve patnáctiletá Kateřina Nájemníková, která byla vyhlášena nejlepší brankářkou evropského šampionátu v Polsku. Chytat při tom začala až před čtyřmi lety. "Jednou byla naše gólmanka nemocná, a tak mi trenérka nabídla, jestli to nechci zkusit v bráně. Radotínský klub mi pořídil brankářskou výbavu. Táta je totiž po těžkém úrazu, pádu ze střechy, a mamka s ním musí být doma, takže mi jí nemohli naši koupit. Nebýt podpory rodiny a klubu, nebyla bych tam, kde jsem," líčí svůj příběh Nájemníková.



Pokud jim chcete pomoci na cestě ke splnění velkého snu, můžete je do konce týdne podpořit skrz sbírku na crowdfundingovém serveru Hithit.cz. Na výběr je zde celá řada atraktivních odměn jako třeba týmový plakát, soukromý trénink, tričko Českého lakrosového juniorského týmu nebo třeba míček z mistrovství podepsaný celým týmem. Více o týmu se dozvíte na stránkách czech lacrosse team.