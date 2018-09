Letecké muzeum v Kunovicích získalo bitevní letoun Albatros

Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku získalo do své expozice malý bitevní letoun Aero L-397A Albatros. Návštěvníci si jej budou moci poprvé prohlédnout příští rok. Stroj, který využívala československá i česká armáda, zapůjčil muzeu Vojenský historický ústav Praha - Letecké muzeum Kbely. Převoz letadla do Kunovic se uskutečnil minulý týden, řekl vedoucí muzea Martin Hrabec.

"Se sestavováním letounu jsme začali v pátek, v neděli jsme měli hotovo. Nyní ještě pracujeme na přeleštění oděrek, voskování a konzervování laku," řekl Hrabec. Na kompletaci letadla podle něj kromě muzejníků dohlížel i odborník z Aera Vodochody, které stroj vyrobilo.

Model L-39 Albatros oslaví letos na podzim 50 let od svého prvního vzletu. "Patří do výčtu strojů, na jejichž konstrukci a výrobě se v minulosti podílela i kunovická továrna LET a uherskohradišťský Mesit. O to víc nás těší, že na tomto konkrétním letounu s evidenčním číslem 2347 létal v československé armádě člen Slováckého aeroklubu Kunovice, pilot Slavomír Pískatý," uvedl Hrabec.

Letadlo zatím zůstane uskladněno v areálu společnosti Aircraft Industries. Muzeum ve spolupráci s městem teprve připravuje vybudování zastřešeného stání, kde bude stroj vystaven. Proto návštěvníci uvidí Albatros až v roce 2019.

Podle Hrabce bude pod přístřeškem stát také letadlo Zlin Z-37 TM (turbo military) známé jako Čmelák, jehož renovaci dokončili muzejníci loni. Podle dostupných údajů jde o jediný exemplář letadla, které vyvíjel tehdejší Moravan Otrokovice jako bojový letoun pro východoněmeckou armádu. Projekt byl ale zastaven a letadlo pak sloužilo jako práškovací.