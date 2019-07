Letní Letnou zahájí provazochodkyně přechodem přes Vltavu

Přechodem přes Vltavu ve výšce 35 metrů na laně dlouhém 350 metrů odstartuje ve středu 14. srpna letošní ročník mezinárodního festivalu Letní Letná. Provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongongaová z francouzského souboru Cie Basinga se českému publiku představila již před šesti lety, kdy při festivalu vystoupala na vrchol šapitó. Tentokrát její procházka po laně povede od Právnické fakulty přes Vltavu až do Letenských sadů, to vše za doprovodu živé hudby, která provazochodkyni celou dobu hraje do rytmu. O úvodním programu festivalu informovala za pořadatele Lucie Čunderlíková.

Přímo na Letné pak bude zahájení pokračovat několika představeními pod širým nebem. Akrobatickou show volně inspirovanou šamanismem a mystikou představí uskupení Blackout paradox, nové pouliční představení Cink The Universe představí dvojice mladých performerů, Zuzana Drábová a Jan Jirák, ve festivalovém baru zahraje argentinsko-španělská kapela La Orquesta Informal. Festival Letní Letná potrvá až do 1. září.

Vrátí se na ni oblíbení kanadští vousáči z Cirque Alfonse s novinkou Tabarnak. Trojice akrobatů ze souboru Théâtre d'Un Jour v roce 2011 oslovila publikum svými akrobatickými výkony, ladnými piruetami a salty i zdánlivě nekonečnými lidskými pyramidami. Ve své novince s názvem Strach - A Fear song si ke spolupráci přizvali také sopranistku Julii Calbeteovou, jejíž zpěv provází celým představením.

Premiéru nového představení Hrdinové i letos uvedou populární tuzemští Losers Cirque Company. Cirk La Putyka dorazí na Letnou se svou letošní novinkou Isole, která návštěvníky pozve na místo plné radosti a hravosti, překypující rozmanitou hudbou v nejrůznějších podobách. Holektiv představí dobové zpracování příběhu první české pilotky s názvem Božena a VOSTO5 pro změnu vzdá hold Hančovi a Vrbatovi v loutkohereckém představení Slzy ošlehaných mužů.