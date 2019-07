Letní tábory promění děti v provazochodce či dobrodruhy

V provazochodce, vědce a dobrodruhy či umělecké agenty se proměňují během léta děti, které absolvují nevšední příměstské tábory v Olomouci. Jen v krajském městě se jich koná během letních prázdnin několik desítek, zaměřené jsou především na sportovní aktivity. Podle organizátorů jsou většinou zaplněny, v posledních letech poptávka po příměstských táborech stoupá. Jejich cena se pohybuje kolem dvou tisíc korun za týden.

Převážně bosky absolvují od pondělí jeden z táborů zaměřených na slackline děti ve Smetanových sadech. Už ráno je tam přivítala napnutá lana mezi stromy a instruktoři, kteří na nich dokážou nejen držet balanc, chodit, ale i skákat. "Tábor děláme popáté, určen je pro děti od devíti do 15 let. Začínali jsme s pěti dětmi a postupně se to rozrůstalo, někteří ho absolvují již po několikáté, postupně s sebou nabírali spolužáky a sourozence. Letos jsme měli 20 dětí na prvním turnusu a nyní máme 18 na druhém," řekl organizátor tábora Karel Vrba.

Celý tábor děti, mezi kterými poprvé podle organizátorů převažují děvčata, prožijí pod širým nebem. Tábor je zaměřený na rozvoj pohybových aktivit a na koncentraci, děti čekají i různá balanční cvičení, jóga, acrojóga či frisbee. Učí se především balancování, chůzi či skokům na napnutém popruhu. "Slackline například pomůže dětem, který mají problém se soustředit," doplnil Vrba.

Na vědce a dobrodruhy si zase hrají děti v příměstském táboře v Pevnosti poznání. Táborníci si zkoušejí chemické pokusy, objevují živočichy a rostliny nebo se vydávají na dobrodružnou plavbu s Ololodí a zjišťují, jak námořníci měří rychlost nebo co se ukrývá pod vodní hladinou. "Letos je v několika turnusech od 8. července do 2. srpna na dvě stě dětí, z nichž některé jsou na táboře poněkolikáté. Oproti loňsku máme novinku, že kromě pevnosti a areálu Korunní pevnůstky se táborníci podívají i na řeku Moravu," uvedla hlavní koordinátorka letních táborů Romana Oborná.

Na netradiční příměstský tábor zve malé táborníky také Muzeum umění v Olomouci, předposlední týden v srpnu se během něj promění v umělecké agenty biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, mecenáše umění. Proniknou tak do zákulisí sběratelské činnosti a vydají se i na výlet do Květné zahrady v Kroměříži, kterou biskup Karel sám založil.

Kromě příměstských táborů řada dětí absolvuje i letní tábory s pobytem mimo domov. Podle hygieniků je jich letos nahlášena v Olomouckém kraji zhruba stovka, na kterých se rekreuje asi 8800 dětí ve 151 turnusech. Nejvíce zotavovacích akcí je nahlášeno na Šumpersku, kde je se koná celkem 33 táborů, řekli hygienici.