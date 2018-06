Lidé už mohou hlasovat v anketě o Strom roku 2018. Do finále postoupilo dvanáct stromů z jedenácti krajů, usilují o postup do evropského kola soutěže. Za pořadatelskou Nadaci Partnerství to v tiskové zprávě uvedl David Kopecký. Loni anketu vyhrál ořešák z Kvasic na Kroměřížsku.

Za dobu konání ankety navrhli lidé, školy a různé spolky nadaci na ocenění už 1322 stromů. Do hlasování se zapojilo více než 663 tisíc lidí. Je zpoplatněné, čímž se ekologům podařilo vybrat přes 2,5 milionu korun. Peníze použili na výsadbu stromů, obnovu lesů a alejí.

Hlasování v tomto ročníku končí 25. září, výsledky pořadatelé zveřejní 11. října v Brně. "Vloni musel ořešák z Kvasic nasbírat na první příčku přes 10 tisíc hlasů. V některých ročnících se počet hlasů pro vítěze přehoupl i přes 20 tisíc či 30 tisíc. Rozhodně ale automaticky nevyhrává největší soutěžní město. Rozhoduje schopnost zmobilizovat své okolí," uvedla koordinátorka ankety Andrea Krůpová.

Tento rok mohou hlasující vybírat jeden z takzvaných Stromů svobody. Z šestapadesáti návrhů se probojovalo do finále 12 lip svobody zasazených na oslavu nově vzniklého Československa, konce války nebo v závěru pražského jara na protest proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy.

Hlasovat lze dárcovskou SMS, cena je 30 korun, strom z toho získá 29 korun. Druhou možností je zpoplatněný hlasovací arch, který je ke stažení na webu ankety. Jeho cena je 60 Kč a vejde se na něj 20 podpisů. Výtěžek ankety bude využit k péči o stromy, které postoupily do finále, nebo stromy v jejich okolí. Cílem ankety je zvýšit zájem veřejnosti o přírodu a zejména stav veřejné zeleně ve městech a obcích.

Loni titul získal zhruba 230 let starý ořešák z Kvasic na Kroměřížsku, který roste v památkově chráněném zámeckém parku. Obdržel přes 10 tisíc hlasů z celkových více než 40 tisíc.