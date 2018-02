Louvre vystavuje obrazy ukradené nacisty, chce najít majitele

Pařížské muzeum Louvre vystavuje 31 obrazů, které ukradli za druhé světové války nacisté. Pomocí stálé výstavy děl se chce pokusit najít jejich původní majitele či jejich dědice. Ve sbírkách francouzských muzeí se stále nachází kolem 2000 děl, o něž se po válce nikdo nepřihlásil.

Nejznámější francouzské muzeum otevřelo dvě místnosti, ve kterých si budou moci návštěvníci prohlédnout výhradně obrazy ukradené nacisty ve Francii letech 1940 až 1945.

Němečtí okupanti tehdy zabavili - většinou Židům - desítky tisíc uměleckých předmětů. Zhruba 45.000 se jich vrátilo původním majitelům, u dvou tisíc se předválečné vlastníky dohledat nepodařilo. Louvre má takových děl ve sbírkách 296.

Mezi vystavenými díly jsou malby různých umělců z různých období, například i obrazy Françoise Bouchera, Théodora Rousseaua či Eugéna Delacroixe.

"Tyto obrazy nám nepatří," odpověděl AP na otázku, proč hledají původní majitele, ředitel oddělení malby pařížského muzea Sébastien Allard. "Muzea v minulosti často vypadala jako predátoři, naším cílem ale je obrazy vrátit," dodal.

Většina uměleckých předmětů ukradených nacisty, které původní majitelé získali zpět, do jejich rukou putovala hned po válce. Od roku 1951 se ale Francii podařilo vrátit jen asi 50 děl. Podle Allarda je nyní proces dokazování nároků na díla často velmi zdlouhavý. "Lidé, kteří se přihlásí, musí předložit důkaz, že dílo patřilo třeba jejich dědečkovi. Musí najít staré rodinné fotografie a účty, nebo nashromáždit svědecké výpovědi. Může to zabrat i několik let," uvedl Allard.