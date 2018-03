Mandloně lákají návštěvníky i přesto, že zatím nekvetou

Za vůní a chutí mandlí stovky lidí vyrazily do Hustopečí u Brna. Okolní mandloňové sady, středoevropská rarita, sice ještě letos nestačily vykvést, přesto se ve městě konají oblíbené slavnosti. Kromě mandlí se zaměřují také na produkci místních vinařů.

Loni se první stromy začaly otevírat den před slavnostmi, o rok dříve vykvetly s týdenním předstihem. Každoročně do Hustopečí lákají turisty. "Hodně lidí určitě přijede i v nadcházejících dvou víkendech," řekla jednatelka Hustopečské mandlárny Kateřina Kopová.

Letošní ročník slavností je ve znamení nové gastrozóny s desítkami pokrmů z mandlí, uvedl za pořadatele Pavel Pichler. Lidé mohou ochutnat třeba hovězí burger v mandlové bulce, filované kachní prso plněné mandlovou nádivkou nebo krevetu obalenou v mandlové tempuře.

Další novinkou jsou vycházkové trasy do mandloňových sadů. Pořadatelé ve spolupráci s Klubem českých turistů připravili několik variant. Nářeční označení tratí vypovídá o délce a náročnosti: "de to aj s děckama", "eště se to dá" a "tož to nedám".

Mandle z Hustopečí kdysi nacházely uplatnění při výrobě cukrovinek v čokoládovnách Zora Olomouc. Pěstování se ale přestalo počátkem 90. let kvůli levnějšímu dovozu vyplácet, a tak sady začaly pustnout, část zanikla.

Sady postupně získalo město, které je omlazuje, místy rozšiřuje a postupně mění v turistickou atrakci. Nad Hustopečemi vznikla rozhledna, sady protíná mandloňová stezka s několika odpočinkovými místy.

Hustopečskou specialitou se během let stala mandlovice, speciální lihovina ochucená mandlovým macerátem. Spolu s likéry jí Hustopečská mandlárna vyrobí za rok asi 50 tisíc půllitrových lahví, uvedla Kopová. Novinkou je hustý mandlový čaj.