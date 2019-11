Manželé vyhráli v loterii 105 milionů liber

O jackpot 105 milionů liber (3,1 miliardy korun), který padl minulý týden v evropské loterii EuroMillions, se přihlásil 42letý britský stavař a jeho o rok mladší manželka, která pochází ze Slovenska. Informovala o tom britská média. Manželský pár, který má tři děti, chce část peněz investovat do koupě nového domu. Jejich osmiletá dcera prý teď dostane i vytoužený růžový iPhone.

Jackpot, který padl 19. listopadu, je devátou nejvyšší výhrou v historii loterie EuroMillions. Jeho noví majitelé jsou nyní podle deníku The Daily Telegraph bohatší než fotbalista Gareth Bale, herečka Emma Watsonová nebo kytarista kapely The Rolling Stones Ronnie Wood.

Steve a Lenka Thomsonovi mluvili s novináři, kterým popsali i plány, které s penězi mají. Hodlají například koupit nový dům, kde by každé z jejich dětí mělo svůj vlastní pokoj. Desetiletý syn už rodičům řekl, že by si přál elektromobil Tesla, zatímco dcera se spokojí s růžovým telefonem.

"Každý rok trávíme dovolenou tak, že jezdíme za mou rodinou na Slovensko. A každý rok začínáme spořit na další cestu hned, jakmile se vrátíme," řekla reportérům Thomsonová. Výhra jí prý umožní jezdit za příbuznými bez starostí mnohem častěji.

Její manžel se vrátil i k okamžiku, kdy zjistil, že tiket, který drží v ruce, je výherní. Zkontrolovat jej ho prý napadlo až tři dny po slosování. "Začal jsem se třást. Bylo mi jasné, že to je velká výhra, ale nevěděl jsem, co mám dělat. Vystoupil jsem z dodávky, pak zase nastoupil, pak jsem chtěl zaklepat na sousedy, a zase vlezl zpátky do auta - pokoušel se o mě infarkt," řekl Thomson.

Letos v říjnu padl v loterii EuroMillions rekordní jackpot 190 milionů eur (skoro 4,9 miliardy korun). Také o něj se přihlásil výherce z Británie.