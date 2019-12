Manželky diplomatů připravily charitativní vánoční trh

Nejrůznější gastronomické speciality, tradiční oblečení, šperky, hračky a další neotřelé výrobky z 51 zemí světa připravily pro návštěvníky charitativního vánočního trhu manželky diplomatů v Praze. Tradiční mezinárodní festival se koná v neděli do 16.00 v hotelu Hilton. Přestřižením pásky ho dopoledne zahájila manželka ministra zahraničí Iva Petříčková.

"Akce, jak již nese ve svém názvu Charitativní vánoční festival, je určena na podporu neziskových sektorů tady v České republice. Základ spočívá v tom, že neziskové organizace předloží své projekty a na základě těch projektů jsou peníze přerozdělovány," řekla předsedkyně Sdružení rodinných příslušníků ministerstva zahraničních věcí ČR Dagmar Šuláková.

Výtěžek ze vstupného i prodeje by pořadatelé letos chtěli rozdělit mezi 25 českých neziskových organizací. "V loňském roce se vybraly dva miliony korun, tak očekáváme, že by to mohla být stejná suma, ne-li větší," uvedla Šuláková. Peníze by měly jít na péči o děti, seniory, zvířata i fyzicky či mentálně postižené.

"Všechny státy, které se účastní, tak prezentují svou krajinu, takže nabízí své produkty," popsala Šuláková trh. Manželky velvyslanců se zároveň oblékly do tradičních národních krajů a stánky označily státními vlajkami či nápisy s názvy svých zemí. Například Švýcaři připravili nabídku čokolády a sýrů, Egypťané šperky a Číňané vějíře. Zájemci ale mohou pořídit i svetry a šály z Peru, kosmetiku z Bulharska nebo javorový sirup z Kanady.

Stánek České republiky nachystal mimo jiné vánoční ozdoby či vína. Své produkty tu nabízí také některé neziskové organizace, jako je třeba Světluška, Pohoda nebo Elpida.

Od roku 1997 rozdělila asociace partnerů diplomatů, která spolu se sdružením rodinných příslušníků ministerstva zahraničí v Česku festival pořádá, mezi charitativní organizace asi 70 milionů korun. Z původně malé akce se trh postupně rozrostl na velkou benefiční prodejní událost s hudbou a dalším kulturním programem. Záštitu nad akcí převzala manželka prezidenta Ivana Zemanová.