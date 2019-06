Mattoni Muzeum v Kyselce nabídne novou expozici o lázeňství

Mattoni Muzeum v Kyselce na Karlovarsku láká od úterý návštěvníky na novou expozici, která přibližuje lázeňství a léčebné procedury ve zdejších dříve věhlasných lázních. Lázeňské procedury z přelomu 19. a 20. století přiblíží výstava pomocí instalací, aranží a dobových kostýmů. Výstava s názvem Švihák lázeňský doplní stálou expozici Muzea Mattoni, veřejnosti bude přístupná do konce října, řekla autorka výstavy Veronika Kudláčková Psotková.

"Kyselka nabízela zejména vodoléčbu, pitnou kúru a pohybovou kúru. Vytvořili jsme tu šest nebo sedm situací, které by měly zejména navodit atmosféru procesu v těch lázních. Vytvořili jsme například promenádní skalku, jedno ze zastavení promenádních tras Mattoniho Kyselky. Nebo inhalační pavilon, kde jsme použili jednu rytinu z dostupných materiálů, kterou jsme okolorovali a vytvořili z ní celou scenérii," uvedla Kudláčková Psotková.

Na výstavě návštěvníky čeká například i nový interaktivní prvek z vodoléčby a další zajímavé exponáty. Kostýmy pro výstavu opět zajistila autorka kostýmů ze seriálu Já, Mattoni Andrea Králová. Orientaci návštěvníkům na výstavě usnadní barevně rozlišené rámečky jednotlivých textů a popisků. Zatímco texty stálé expozice jsou orámovány tmavou barvou, texty ke Švihákovi jsou v zelených rámečcích, doplnila Kudláčková Psotková.

Novou expozici doplní výstava výtvarných děl žáků základních škol z Karlovarského kraje. Školáci vytvořili koláže, mozaiky, komiksy i kresby právě na téma lázeňství v Kyselce. Stálá expozice se věnuje historii značky Mattoni i samotnému městečku Kyselka.

O prázdninových sobotách bude možné dostat se do Kyselky historickým vlakem. České dráhy sem vypraví elegantní motorový vlak Singrovka z první poloviny 60. let 20. století. Vlak pojede z karlovarského dolního nádraží do Vojkovic a odtud bude pokračovat dál až do obce Kyselka po vlečce firmy Mattoni, po níž běžně osobní vlaky nejezdí, uvedla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.