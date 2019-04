McDonald's nachytal lidi. Zájem vzbudil neexistující burger

Média i firmy se snaží nachytat veřejnost na aprílové žertíky, publikují vymyšlené historky a na trh uvádějí bizarní a nesmyslné produkty. Australský McDonald's tak například nabídl hamburger plněný vrstvami kyselých okurek, který vzbudil reálný zájem. Ten ale společnost okamžitě zchladila sdělením, že imaginární pokrm byl k mání pouze "do včerejška".

Google zase vzkřísil legendární mobilní hru Snake (Had) a přidal ji do své aplikace Google Maps, napsal britský server Independent.

Internetová streamovací služba BBC iPlayer bodovala s pohotovostním tlačítkem, které umožňuje "za použití pokročilých metadatových technik" přeskakovat erotické scény.

Automobilová značka Kia si vystřelila z mladé generace a jejího vztahu k elektronickým zařízením všeho druhu, když místo volantu přišla s řídicí jednotkou v podobě dotykové obrazovky. Klakson se na ní aktivuje dvojitým poklepáním a zatáčení přejetím prstem doleva nebo doprava.

V Británii se stal terčem aprílových vtípků brexit, když deník The Daily Telegraph informoval o vládním zákazu žertovat na toto téma, aby nevypukla nákupní panika a nepokoje. "Nikdo už totiž neví, co je realita a co vtip," citoval list fiktivního vládního mluvčího s narážkou na skutečné brexitové zmatky.

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber nabídl zákazníkům skákací tyče a australská letecká společnost Virgin Australia leteckou rozvážku jídel. Díky profesionálnímu třicetisekundovému reklamnímu spotu tomu mnoho lidí uvěřilo, podotýkají australská média.

Seznamovací aplikace Tinder přišla s oznámením, že na základě četných stížností začne ověřovat výšku svých uživatelů, aby nepředstírali, že měří více než ve skutečnosti. Uživatelé dostali pokyn, aby nahráli svou fotku, na níž stojí "vedle jakéhokoli komerčního objektu". Pokud o své výšce nelžou, slíbil jim Tinder příslušné ověření.

Introducing the thing you never asked for, but definitely always wanted-Tinder Height Verification. Coming soon.

Read more about it here: https://t.co/8MER0L1U6W pic.twitter.com/hZ507zSoic