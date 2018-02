Michelangelův dům v Toskánsku je na prodej, za 7,5 milionu eur

Dům renesančního umělce Michelangela Buonarrotiho v toskánském kraji Chianti, který se proslavil stejnojmenným vínem, si případný zájemce může koupit za 7,5 milionu eur (190 milionů korun). Informoval o tom italský list la Stampa.

Vila, kterou Michelangelo koupil v roce 1549, se rozkládá na svahu kopce Castellino, zhruba na půlce cesty mezi Florencií a Sienou. Umělcovi potomci venkovskou usedlost vlastnili až do roku 1867.

Současný majitel dům citlivě renovoval. Když nemovitost kupoval, netušil, kdo ji kdysi vlastnil. Její prodej svěřil americké realitní kanceláři sídlící v Charlestonu v Jižní Karolíně.

Vila má podle listu La Stampa osm ložnic (realitní kancelář uvádí o dvě více) a sedm koupelen, celková obytná plocha činí 1200 metrů čtverečních. Na dalších 25 tisíc metrech čtverečních se rozkládá park, vinice a olivové i citrusové sady, které k usedlosti patří. Na místě se dochoval i dobový kamenný lis na olivy.

Once owned by famous Florentine painter, Michelangelo Buonarroti, known for painting the Sistine Chapel, the Michelangelo Villa in Chianti, Tuscany is now for sale!#Italy #LuxuryLifestyle #RealEstate #vacation #wine #traveling #beautiful #history #artist https://t.co/eketZOI2j0 pic.twitter.com/seo4H6Ku5N