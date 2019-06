Milostné Cohenovy dopisy se vydražily za desítky milionů

Asi padesát milostných dopisů, které kanadský zpěvák Leonard Cohen psal své milence a múze Marianne Ihlenové v 60. letech minulého století, se v internetové aukci vydražily za pětinásobek očekávané ceny. S odkazem na sdělení aukční síně Christie's o tom informoval kanadský zpravodajský server CBS. Všechny předměty v nabídce spojené s Cohenem se prodaly za téměř 1,2 miliony kanadských dolarů (přes dvacet milionů korun).

Dopisy jsou podle CBS kronikou milostné aféry mezi Cohenem a Ihlenovou a dokumentují zpěvákovu proměnu z básníka, který má problémy prorazit, ve slavného muzikanta.

Oba se poprvé potkali v roce 1960 na řeckém ostrově Hydra. Ihlenová se následně stala inspirací pro řadu Cohenových známých písní, například So Long, Marianne, Bird on a Wire nebo Hey, That's No Way to Say Goodbye.

Nejvíce v dražbě utržil dopis z prosince 1960, který se prodal za 75 tisíc kanadských dolarů (téměř 1,3 milionu korun). Původní nejvyšší odhad aukční síně byl přitom 13 tisíc dolarů (necelých 221 tisíc korun).

Dopis z roku 1964, ve kterém Cohen napsal "jsem slavný, ale prázdný", se prodal za více než 46 tisíc kanadských dolarů (skoro 782 tisíc korun).

Vrcholem pětidenní internetové aukce byl italský bronzový zvon z 15. či 16. století, který visel v domě na Hydře, kde Cohen s Ihlenovou společně bydleli. Prodal se za více než 107 tisíc kanadských dolarů (přes 1,8 milionu korun).

Cohen se narodil v roce 1934 a začínal jako básník a spisovatel, než se rozhodl pro kariéru písničkáře. Proslavil se svými tichými, melancholickými písněmi o ztracené nebo poškozené lásce a vžila se pro něj označení jako "velekněz patosu" nebo "kmotr pochmurné nálady", píše zpravodajský server BBC.

Cohen i Ihlenová zemřeli v roce 2016 na leukémii.