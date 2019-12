Mop či rýže aneb Nejhorší vánoční dárky

Toaletní prkénko a mop patří mezi nejhorší dárky, které kdy Britové dostali od svých partnerů či partnerek k Vánocům. Vyplývá to z ankety firmy Beaverbrooks, kterou zveřejnil zpravodajský server The Sun. Někdy je více než jasné, že dárek byl obstarán na poslední chvíli, tvrdí navíc Britové, kteří pod stromečkem rozbalili hračku z dětského menu od McDonald's nebo pytlík rýže.

Na prvních příčkách žebříčku nejvíce nenáviděných dárků se podle ankety objevil mop, lžíce na boty a vysavač. Další místa obsadilo zmíněné záchodové prkénko, osvěžovač vzduchu, kleštičky na nehty či čajové sáčky.

Z odpovědí dvou tisíc dotázaných dospělých mužů a žen také vyplynulo, že ženy častěji než muži svým partnerům sdělí, že se jim dárek nelíbí. Častěji také trousí před svátky narážky, co by si přály - v 87 procentech případů jde o dovolenou, následovanou náhrdelníkem nebo květinami (81 procent) a 80 procent žen si přeje prsten (v anketě bylo možné uvádět více možnosti).

Pozor by si měli muži dávat na oblečení, boty a spodní prádlo, protože to jsou dárky, kterými se jen málokdy strefí do vkusu partnerky. Každá dvacátá dotázaná uvedla, že se to jejímu partnerovi nikdy nepodaří.

Více než polovina žen by byla naštvaná, kdyby pod stromečkem našla čistící prostředky, 37 procent nechce dostat kurz vaření a na 33 procent žen neudělá dojem libovolný doplněk či příslušenství k vozu.

Většina mužů - 80 procent - by si rovněž přála dovolenou a tři čtvrtiny chtějí nové auto. Tři čtvrtiny by se také spokojily s čokoládou, ale 73 procent by raději dostalo peníze než dárek.

Muže nejvíce urazí jakékoli dárky spojené s cvičením - 35 procent nechce dostat permanentku do posilovny a dalších 25 procent by popudilo cvičební vybavení.