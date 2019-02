Moravská galerie vystavila košile s motivy paneláků od Kateřiny Šedé

Moravská galerie v Brně obměnila svou stálou expozici umění po roce 1945. Součástí výstavy Art is here v Pražákově paláci se staly košile s motivem líšeňských paneláků, součást projektu Kateřiny Šedé Každej pes jiná ves z roku 2007. Jde o jednu z hlavních akvizic galerie v loňském roce, oznámila mluvčí největšího muzea umění na Moravě Michaela Paučo.

"Po třech letech od otevření expozice dochází k jejímu plánovanému posunu směrem k současnosti," uvedl šéfkurátor Ondřej Chrobák. "Dílo Kateřiny Šedé bude v blízké době následovat například projekt Barbory Klímové Replaced z roku 2006," doplnil.

Jednačtyřicetiletá brněnská rodačka Šedá dlouhodobě pracuje s s různými komunitami a lokalitami, zkoumá a rozvíjí mezilidské vztahy. Její práce nelze jednoduše zařadit do uměleckých kategorií, o čemž svědčí rozsah ocenění, která získala. V roce 2005 dostala Cenu Jindřicha Chalupeckého pro výtvarné umělce do 30 let. Za rok 2017 si připsala knižní cenu Magnesia Litera a také ocenění Architekt roku.

V projektu Každej pes jiná ves pracovala s prostorem a komunitou velkého sídliště v Brně-Líšni. Z domovních zvonků opisovala jména a vytvořila si adresář tisíce rodin ze sídliště, kterým následně zaslala košile s motivy barevných fasád paneláků. Jako adresáty a odesílatele uváděla jednotlivé obyvatele sídliště, čímž vytvořila dvojice navzájem neznámých lidí.

Všichni adresáti poté dostali pozvání na vernisáž v Moravské galerii, kde měl projekt Každej pes jiná ves premiéru. Následně jej Šedá prezentovala na prestižní přehlídce v Kasselu v Německu. Do Moravské galerie se projekt nedávno vrátil prostřednictvím výstavy Paneland: Největší československý experiment, která se mimo jiné věnovala umělecké reflexi panelových sídlišť. Posléze galerie výstavní soubor Kateřiny Šedé zakoupila a nyní trvale vystavila.