Moravskoslezským krajem projede kolona historických aut

Čtyři desítky historických automobilů s posádkami v dobových úborech vyrazí příští týden v Moravskoslezském kraji na 20. podhorskou jízdu veteránů Trofeo Niké. Lidé je uvidí od čtvrtka do neděle například v Ostravě, Opavě, Bruntále nebo Karlově Studánce. Sdělila to manažerka akce Andrea Mlčochová.

"Některá z našich aut jsou téměř stoletá, a přesto i ona během tří dní absolvují po vlastní ose více než 250 kilometrů po moravskoslezských silnicích," uvedla hlavní organizátorka Trofeo Niké Marcela Rotter.

V čele kolony pojede závodní speciál Tatra, za jehož volantem bude sedět legendární automobilový závodník Karel Loprais. "Na všech zastávkách bude pro návštěvníky připraveno moderované představení všech zúčastněných veteránů, o které se postará expert na historická vozidla Petr Vykoukal," uvedla Mlčochová.

V koloně pojedou lidové, sportovní, závodní i reprezentační automobily vyrobené mezi lety 1907 a 1975. Bude mezi nimi například britská reprezentační limuzína Rolls-Royce Wraith z roku 1939, americký reprezentační vůz Lincoln L z roku 1924 nebo automobil Lagonda M 45 z roku 1930, který byl vyráběn pouze ručně a v malých sériích a dnes je velkou vzácností.

V Ostravě budou lidé moci automobily vidět ve čtvrtek 5. září od 16.00 do 18.00 na parkovišti hotelu Quality Hotel Ostrava City a v pátek od 09.00 do 12.00 v Dolní oblasti Vítkovic a od 13.00 do 14.00 v areálu Landek Park. Pak se vozy přes Hlučín a Kravaře přesunou do Opavy, kde mezi 15.00 a 16.00 projedou přes Dolní náměstí, Horní náměstí a Slezskou nemocnici. Pak přes Slavkov, Jakartovice, Bohdanovice, Leskovec nad Moravicí, Bruntál, Valšov a Břidličnou dojedou do Malé Morávky.

V sobotu lidé veterány uvidí od 09.30 do 10.30 na zámku v Bruntále a od 12.00 do 15.00 v Centru Slezská Harta v Razové. V neděli pak kolona historických vozidel zastaví od 08.45 do 09.15 v Resortu Kopřivná v Malé Morávce, od 09.30 do 10.00 u hotelu Peras v Ludvíkově a od 10.30 do 14.30 v Karlově Studánce.

Kdo na některou ze zastávek přijde v dobovém oblečení a nechá se vyfotit, bude se moci zapojit do soutěže o ceny. "Vítána je především inspirace obdobím první republiky," uvedla Mlčochová. Podrobnější informace najdou zájemci na internetových stránkách www.trofeonike.cz.