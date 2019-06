Most otvírá zábavní park s lanovým 3D bludištěm v centru

Most otvírá zábavní park na vrchu Šibeník ve středu města. Jeho součástí je třípatrové lanové 3D bludiště a věž s výhledem na široké okolí. Vedení radnice si od nového areálu slibuje zvýšení atraktivity města.

"Bludiště nabízí využití pro úplně malé dětičky, školáky a z věže se mohou na město podívat úplně všichni," řekl primátor Jan Paparega (ProMOST).

Bludiště je navrženo jako třípatrové s výškou do deseti metrů. Obsahuje 25 rozmanitých lanových překážek a 19 přestupových domečků. "Je to opravdu velký adrenalin," poznamenal Paparega. Přístupné je bludiště dětem od tří let. Z vyhlídkové věže vysoké 26 metrů s nástupním točitým schodištěm je výhled na centrum města a místní vrchy Hněvín, Širák a Ressl.

Menší děti mají k dispozici hřiště a zázemí. Nová atrakce vyšla městskou pokladnu na zhruba 30 milionů korun. Provozovatelem Funparku je Sportovní hala Most. "Vzniklo místo pro setkávání lidí všech věkových kategorií v samém srdci parku Šibeníku. Lanový park má oživit město a posílit cestovní ruch a zájem turistů o naše město," uvedl primátor.