Movsesjan ovládl šachový festival, ostatní Češi zklamali

V hlavním velmistrovském turnaji letošního 29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open v Pardubicích zvítězil Sergej Movsesjan. Arménský šachista jej vyhrál jako jediný již potřetí. Předtím se mu to povedlo v letech 1995 a 2016, řekl ČTK ředitel festivalu Jan Mazuch.

"Překvapení to zase tak není, Sergej Movsesjan Czech Open už dvakrát vyhrál a byl třetí nasazený hráč. Rozdíly mezi prvním, druhým a třetím byly minimální. Trochu mne zklamal výsledek českých hráčů," uvedl Mazuch.

Na druhém místě skončil Polák Lukasz Jarmula. Vítězstvím nad maďarským hráčem Adamem Kozakem se dostal německý šachista Christopher Noe ze 13. místa až na bronzovou pozici.

Prvním českým hráčem v konečném pořadí je na 24. místě šestnáctiletý velmistr Thai Dai Van Nguyen. Nejmladší velmistr v historii českého šachu se stal nejlepším Čechem na turnaji. První nasazený Nizozemec Jorden Van Foreest obsadil desátou příčku.

Hlavních šachových turnajů se zúčastnilo zhruba 1100 hráčů z 50 zemí. Celkem do Pardubic přijelo na 4000 účastníků. Soutěžilo se také v bridži, go, scrabblu, Zatre, backgammonu, dámě, piškvorkách a řadě dalších her. Letošní novinkou byla kyrgyzská národní hra Ordo, která se hraje se zvířecími kostmi ve venkovních prostorech, nebo Hospodský kvíz.