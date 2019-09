Muzeum loutek slaví deset let od svého vzniku

Plzeňské Muzeum loutek, které je součástí Západočeského muzea, slaví deset let od svého vzniku. Expozici regionálního loutkářství, která představuje kolem 500 loutek od 19. století do současnosti, ročně navštíví až 30 tisíc lidí. Na malé muzeum je to velký úspěch, řekla vedoucí muzea Martina Formanová. Dalších až dva tisíce loutek má muzeum v depozitáři. Ke svému výročí připravilo víkendový program s tvůrčími dílnami a divadelními představeními. Vstupné je mimořádně deset korun.

Interaktivní muzeum, kde si lidé mohou s loutkami skutečně hrát, bylo otevřeno v září 2008, po více než 12 letech od zrodu prvotního nápadu. Pro účely moderního muzea byl přebudován středověký měšťanský dům číslo 23 na hlavním plzeňském náměstí. Zřízení muzea stálo 65 milionů korun. "Cestu si k nám našli zahraniční turisté, rodiny s dětmi i školy. Naše edukační programy navštíví se školami tisíce dětí. K návštěvnosti u zahraničních turistů určitě pomohlo také zapsání českého loutkářství na světový seznam UNESCO," řekla Formanová. Zájem je mezi lidmi také o možnost půjčit si z muzea domácí loutkové divadlo s asi 30 základními loutkami a kulisami.

Muzeum za deset let doplnilo expozice a pořádalo výstavy. Na příští a přespříští rok chystá první velkou předělávku stálých expozic. Příští rok dostane novou podobu nejvyšší patro muzea, které je věnované plzeňskému loutkovému a alternativnímu Divadlu Alfa.

Částečně budou doplněny loutky z novějších inscenací divadla, přibude ale také unikátní část nazvaná Nikdy v klidu. "Budou to kinetické objekty výtvarníka Alfy Ivana Nesvedy, které budou představovat 12 inscenací divadla. Návštěvníci si je budu moci sami rozhýbat," popsala novinku Formanová. O rok později se má nové podoby dočkat expozice věnovaná plzeňským loutkářským osobnostem. "Bude se více věnovat plzeňskému rodákovi Jiřímu Trnkovi, který si to určitě zaslouží," dodala Formanová.