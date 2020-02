Muzeum Prahy chce postavit archeologické muzeum na Těšnově

Vedení Muzea hlavního města Prahy (MHMP) by chtělo na Těšnově postavit novou budovu a umístit v ní archeologické muzeum. Důvodem je nedostatek místa v současných prostorách muzea. Na dotaz to řekla ředitelka Zuzana Strnadová. Zda a kdy by budova vznikla, zatím není jasné. MHMP má přes milion exponátů a většina jsou archeologické památky. Muzeum zahájilo výstavu věnující se nové budově na Těšnově. MHMP je příspěvkovou organizací hlavního města, která se stará o sbírky a spravuje některé památky.

"Máme, co v něm vystavit. A koneckonců, prehistorické doby jsou velice důležité a mají je návštěvníci v oblibě. Víme to podle toho, kolik lidí a škol chodí do naší nyní malé expozice," řekla Strnadová. Město mělo v minulosti archeologické muzeum v zámečku na Hanspaulce. Ten ale někdejší vedení města v roce 1993 prodalo.

Muzeum Prahy má ve vlastnictví 1,13 milionu sbírkových předmětů. Ze zákona musí uchovávat pražské nálezy, které učiní nestátní archeologické instituce. "Současný stav je takový, že pokud převezmeme vše, co se tady do této chvíle vykopalo, tak nám stoupne počet předmětů na osm milionů. A proto se domnívám, že by vybudovat archeologické muzeum bylo na místě," řekla Strnadová.

Zájem o Desfourský palác

Dlouhodobě muzeu chybí prostory pro expozice 19., 20. a 21. století a stálou expozici nahrazuje dočasnými výstavami. "Dlouhodobě se ucházíme o nedaleký Desfourský palác, který patří městu. Vypadá to, že bychom jej mohli letos získat," řekla Strnadová. Palác nabízí dvě patra výstavních prostor. Projekt, posudky a oprava domu by podle ředitelky v případě schválení městem trvaly asi sedm let. "I kdybychom palác měli, má smysl druhá budova na Těšnově. Světové metropole s takovou historií, jako má Praha, mají své archeologické muzeum," řekla.

Vedení muzea má zájem také o Clam-Gallasův palác na rohu Husovy ulice a Mariánského náměstí. "My bychom tam rádi po dokončení jeho obnovy vytvořili centrum barokní Prahy, což je světový fenomén. Praha nic takového nemá," řekla Strnadová.

Přestěhováním části sbírek do Desfourského a Clam-Gallasova paláce by se muzeu uvolnilo několik sálů v historické budově. V hlavní budově jsou vystaveny exponáty od nejstarší historie Prahy do roku 1784, tedy sjednocení pražských měst.

Muzeum k výstavbě nové budovy na Těšnově připravilo výstavu prací studentů architektury pražského ČVUT. K vidění jsou návrhy studentů Ladislava Lábuse a Romana Kouckého. Výstava se pro veřejnost otevře 19. února a potrvá do 13. června.