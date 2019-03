Muzeum v Mostě ukázalo šperky Goetheho poslední lásky

Za mimořádných bezpečnostních opatření muzeum v Mostě ve čtvrtek vystavilo zrestaurované šperky baronky Ulriky von Levetzow, poslední lásky slavného romantického německého básníka Johanna Wolfganga Goetheho. Unikátní sadu klenotů z českého granátu lze vidět pouze ve čtvrtek, poté se vrátí zpět do trezoru.

Náhrdelník, dva náramky, dvě náušnice, spona na pásek a prsten se speciální kazetou jsou umístněny v bezpečnostní vitríně. Obsahují dohromady 469 kusů českého granátu. "Ověřili jsme, že pocházejí z Českého středohoří z okolí Třebívlic," řekl ředitel muzea Michal Soukup. "Je to největší soubor velkých broušených českých granátů na světě," uvedl. Kameny mají velikost sedm a více milimetrů, tak velké kusy se v současnosti netěží.

Věnováno muzeu

Šperky se společně s celou pozůstalostí Ulriky dostaly do Mostu v době, kdy město koupilo panství Třebívlice včetně pozůstalosti baronky od jejího synovce. Pozůstalost město věnovalo muzeu, součástí sbírek jsou tak klenoty více než sto let.

Na letošní rok připadá 120. výročí od úmrtí baronky, která šperky získala po své matce. Pro ni ji nechal vyrobit otčím Ulriky. Muzeum se rozhodlo šperky nechat restaurovat a na listopad připravit modernizovanou expozici věnovanou pozůstalosti baronky. V rámci té budou klenoty vystaveny ve speciální vitríně spojené s budovou muzea.

Podmínkou restaurování šperků bylo to, že nesmí opustit zdi muzea. Odborníci je tedy restaurovali v Mostě. Pouze jednou sada putovala za doprovodu ozbrojených strážců do Prahy kvůli speciálnímu měření. "Zjistili jsme, že kov na šperku je vysoceryzostní zlato," uvedl hlavní restaurátor Radek Hanus. Restaurování trvalo celý loňský rok a zahrnovalo v sobě práce mineralogické, fyzikálně-chemické, brusičské, nechyběl archivní a historický průzkum. Z něj vyplynulo, že autor sady rozebral staré šperky a poskládal z nich nové.

Průzkum

Součástí prací byl i průzkum vláken, na nichž jsou granáty navlečeny, brousilo se na starých strojích. Celkem sedm kamenů je nových, odborníci je označili. Velikostí největší granát má přes devět milimetrů. Restaurování stálo 500 tisíc korun, náklady zaplatil Ústecký kraj, který je zřizovatelem muzea.

V modernizované expozici věnované pozůstalosti baronky bude část vyčleněna pouze šperku, který byl v roce 1988 odcizen. Po 172 dnech klenot vypátrali policisté, zloději jej zakopali v železničním náspu. "Ani se ho nepokoušeli prodat," uvedl Hanus, který se dostal k policejnímu spisu. Odsouzeni byli tři muži, hlavní aktér si přitom trest neodpykal a kriminalisté po něm znovu pátrají.

Baronka téměř celý život strávila na třebívlickém panství. Na zámku žila od roku 1824, kdy jí bylo dvacet let, až do své smrti v roce 1899.

Ulrika se s německým básníkem potkala jako sedmnáctiletá při pobytu v Mariánských Lázních roku 1821. Goethe, kterému v té době bylo 72 let, se do ní zamiloval. Mladá šlechtična jej odmítla, ale sama se nikdy nevdala. Goethe bolest z odmítnutí vyjádřil v básni Mariánskolázeňské elegie a do Čech už nepřijel. Baronka strávila zbytek života právě na panství v Třebívlicích.