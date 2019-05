"Muži se rádi poslouchají." Radní upletla šálu podle délky proslovů

Radní v kanadském Montrealu Sue Montgomeryová na sebe upozornila na twitteru, když sdílela červenozelenou pletenou šálu, kterou vyrobila během městského zasedání. Červená barva symbolizuje, jak často během schůze mluvili muži, zelená, které je podstatně méně, pak znamená promluvy žen. Chtěla tím upozornit na to, že muži si při svých proslovech dávají načas. Zprávu přinesl server CBC Quebec.

Městská zastupitelka a zároveň starostka montrealské čtvrti Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce je na zasedáních mezi ostatními známá tím, že během schůze plete. Prý jí to pomáhá lépe se soustředit na to,co říkají ostatní. Před dvěma týdny však tento zvyk využila k menšímu výzkumu.

Pletla dvoubarevnou šálu, přičemž obě barvy měly svůj význam. Červená zastupovala muže, zelená ženy. "Řekla bych, že šála je asi ze 75 až 80 procent červená, ve zbytku se tu a tam objeví zelená," komentovala.

Rozdíl však netvoří převaha mužů v zastupitelství. Naopak, radnice Montrealu má téměř vyvážené zastoupení, v němž zasedá 31 žen a 34 mužů. Montgomeryová se v pletení řídila pouze délkou proslovů. "Ženy jsou mnohem efektivnější. Vstanou, řeknou svůj názor a posadí se. Muži se ale rádi poslouchají," vysvětlila. Zároveň připustila, že její výsledek nelze generalizovat: "Je tu hrstka starších mužů, kteří zabírají spoustu řečnického místa."

I knit in city council because it helps me concentrate. Tonight I decided to knit in red when men spoke; green for women. Day 1 results. #reclaiminghertime #women power #listen pic.twitter.com/2nc65UB8GZ