Na Brněnské přehradě se v červnu rozzáří první letošní ohňostroj

Na Brněnské přehradě se 1. června rozzáří první letošní ohňostroj jako součást přehlídky Ignis Brunensis. Tři soutěžní ohňostroje se pak uskuteční 5., 8. a 12. června. Soutěžní týmy jsou letos z Portugalska, Filipín a Norska. Součástí festivalu zábavy, který se v Brně koná po dvaadvacáté, jsou i oslavy několika výročí. MHD v Brně slaví 150 let, Vysoké učení technické 120 let a 100 let letos uplynulo od založení Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a od vzniku Velkého Brna, řekla na tiskové konferenci primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Letošní účast ohňostrůjců je podle organizátorů velmi kvalitní. "Snažíme se vybírat z mnoha firem podle 'formy' tvůrců. Každý má své lepší a horší období. Norové jsou umělci s vynikající technickou přípravou. Filipínci vědí, co dělají, protože mají oheň v krvi. Portugalci jsou v Brně populární. Je před námi atraktivní ročník. A atraktivní bude i příští rok," řekl technický ředitel ohňostrojné show Jaroslav Štolba.

První nesoutěžní ohňostroj na přehradě předvede tradiční účastník brněnských slavností, Flash Barrandov SFX. Epilog zajistí ze Špilberku 15. června český Ignis Brunensis Team a bude věnovaný výročí tří zmíněných brněnských univerzit. Brno letos přispělo na slavnosti 2,4 milionu korun. "Předpokládám, že ohňostroje budeme podporovat i v dalších letech, je to velmi dobrá prezentace města," řekla Vaňková.

Ohňostroje začínají vždy ve 22.30 a trvají zhruba dvacet minut. Porotci poté vyberou nejlepší ohňostroj. Diváci hlasují zvlášť, mohou vybírat ze všech, tedy i nesoutěžních ohňostrojů.

Do poloviny června se uskuteční v Brně řada dalších akcí. Významnou součástí je především dopravní nostalgie naplánovaná na víkend 15. a 16. června. Technické muzeum v Brně ve spolupráci s dopravním podnikem zprovozní některé historické tramvaje, trolejbusy a autobusy. "Chceme lidem ukázat, jaké skvosty máme, proto dvě tramvaje navíc pouze vystavíme. Aby mohly jezdit, je potřeba pět až sedm milionů korun na každý vůz. Ukážeme unikátní kropicí vůz z roku 1928 a vůz přezdívaný Grácka z roku 1899," uvedl ředitel Technického muzea v Brně Ivo Štěpánek. Jezdit budou i retrotramvaje dopravního podniku, který podrobný program zveřejní později.

Součástí dopravní nostalgie je také v sobotu jízda parním vlakem a historickými autobusy po Brně do maloměřického depa, kde bude den otevřených dveří. Parní vlak bude jezdit z hlavního nádraží a z Výstaviště přes dolní nádraží. V neděli pojedou historické autobusy z Brna na zámek do Slavkova, do jeskyně Výpustek, k Mohyle míru a do papouščí zoo v Bošovicích.