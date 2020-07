Na co nezapomenout při stavbě plotu

Plot je užitečný pomocník, pokud se chcete chránit před nežádoucími pohledy kolemjdoucích, nápory větru nebo chcete-li udržet psy na svém pozemku. Poradíme vám, jak postupovat při výběru a výstavbě plotu, aby vydržel co nejdéle.

Oplocení je drobná stavba a obecně na jeho výstavbu není potřeba mít stavební povolení. Výstavbu však musíte řádně nahlásit stavebnímu nebo obecnímu úřadu. I při výstavbě plotů se ale vyskytují výjimky, kdy je třeba o povolení žádat. Budete jej potřebovat, pokud váš plot spadá do jedné z těchto kategorií:

• plot je vyšší než 2 metry,

• pozemek se nachází v ochranném pásmu,

• pozemek se nachází v památkové zóně,

• pozemek se nachází na nezastavěném území,

• na výstavbu jsou potřebné zemní práce nebo úprava terénu.

Pokud plánujete stavět plot, je vhodné upozornit sousedy. Sice nejde o zákonem danou povinnost, ale včasným upozorněním si můžete upevnit dobré sousedské vztahy.

Styl a údržba

Design oplocení by měl ladit s vaším domem a také s okolním prostředím. Vzhled by však neměl být na prvním místě. Oplocení by mělo splňovat i určitou funkci, například pohledovou ochranu nebo ochranu proti větru. Materiál proto vybírejte i na základě klimatických podmínek, náročnosti na údržbu a samozřejmě i z hlediska finančních nákladů spojených s výstavbou. Jedinečný charakter domu vytvoříte kombinací více materiálů. Vybírat můžete z materiálů jako dřevo, plast, dřevoplast, kov, drát či kámen. Další možností je živé oplocení.

Příprava terénu

Před instalací oplocení projděte celý obvod pozemku a ohraničte linii oplocení. "Zaměřte se na nerovnosti, velké kameny, kořeny stromů a všechny ostatní překážky. Promyslete si, kde budou zaražené sloupy a jaká bude mezi nimi vzdálenost. Pokud si správně změříte plochu, kterou budete oplocovat, lépe si naplánujete koupi všeho potřebného materiálu," radí Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach. Pokud se chcete ujistit, že plot stavíte skutečně pouze na vašem pozemku, využijte služby geodeta. Ten vám vše správně zaměří, a tak předejdete možným komplikacím a pokutám.

Stavba a ukotvení sloupů

Sloupky plotu se rychleji a snadněji stavějí pomocí vrtáku do země. Rýčem vyryjte půdu na hloubku a šířku rýče a pak jednoduše "vrtejte". Sloupy ukotvěte pomocí zatloukacích nebo šroubovacích kotvících patek. Výhodou šroubovacích kotvících patek je, že je nemusíte zakotvit pomocí betonu tak, jak je to u zatloukacích patek. Tento postup ale není vhodný pro všechny typy oplocení. Takto jednoduchý způsob se využívá zejména u plotů, které mají převážně ohraničující nebo dočasnou funkci a nebudou příliš namáhané. Jde o pletivové a drátěné panelové ploty. "Pokud hledáte estetické oplocení, které nezmenší plochu pozemku, sáhněte například po vrbovém plotě Lafiora. Jeho montáž je jednoduchá jako při montáži tkáňových plotů, ale svým přírodním designem zapadá do okolního prostředí. Navíc zabezpečí i ochranu před pohledy zvědavců," doporučuje Richard Klička z Hornbachu.

Pokud stavíte pevný plot, sloupky bude nezbytné upevnit do pevného základu. "Pro zabetonování plotových sloupků vyvrtejte zemním vrtákem otvory do hloubky rovnající se ¼ délky sloupku s přídavkem cca 20 cm na potřebnou štěrkovou drenáž. Otvor ještě rozšiřte lopatou, aby vznikl dostatek místa pro betonový základ. K upevnění použijte takzvané H sloupkové nosníky, které zajistí stabilitu. V Hornbachu najdete kompletní nabídku nářadí a materiálu potřebného na výstavbu různých druhů oplocení. Odborníci vám nejen poradí při výběru materiálu, ale také při výběru správného oplocení pro váš projekt," dodává Richard Klička.

Nezapomeňte na bránu

Brány a branky jsou nedílnou součástí plotu a ohraničení pozemku. Existují jednoduché i dvojité branky. Chcete-li zajistit snadný přístup do vaší zahrady, vystačíte si s jednoduchou brankou. Pokud však plánujete přístupovou cestu na pozemek pro auto, doporučujeme zvolit dvojitou bránu. Výběr vhodného materiálu je důležitý jak při výstavbě oplocení, tak při stavbě brány. Brány či ploty ze dřeva budou vyžadovat pravidelnou péči a ošetřování povrchu. Kovové brány jsou méně náročné na údržbu, ale i ty vyžadují ošetření proti vlivům vlhka. Dřevoplastové materiály jsou nejodolnější a téměř bezúdržbové. Navíc nejsou náchylné na změny odstínu způsobené UV zářením. Nabízejí také široké možnosti barevných provedení.