Na exponátech do hradu Lipnice n. S. pracují restaurátoři

Monumentální historická opona ochotnického souboru z Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku zachycující město i hrad po požáru v roce 1869 je v rukou restaurátorů. V budoucnu bude zdobit sál hradu Lipnice stejně jako historický kočár typu Mylord, který také prochází restaurátorským zásahem. Oprava obou předmětů vyjde asi na 700.000 korun. Do expozic hradu by se mohly vrátit na podzim. Řekla to Markéta Slabová, mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ), který hrad spravuje.

Oponu vyrobili v Kolíně. Její rozměry jsou 300 krát 460 centimetrů. Restauruje ji Dana Brávová z Jindřichova Hradce. "Opona byla značně poškozená a zašpiněná, měla potrhané okraje a na mnoha místech byla prokousaná od hlodavců. Malba na řadě míst opadala," řekla Slabová.

Opona s obrazem lipnického hradu patřila kdysi do výbavy venkovského divadelního sálu hostince U Nováků na lipnickém náměstí, odkud se v první polovině 20. století dostala do hradního muzea. Až do roku 1977 byla součástí fondu státního hradu Lipnice. Poté byla umístěna v depozitáři současného Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. V roce 2016 Kraj Vysočina schválil převod do vlastnictví NPÚ.

Ve stejném roce získal podle Slabové NPÚ darem od soukromého vlastníka i kočár vyrobený kolem roku 1900 firmou J. O. Jech Praha. Dvouspřežní čtyřmístný kočár se sklopnou střechou byl před restaurováním nejen špinavý, ale měl i poškozené čalounění a kožené prvky. Pracuje na něm restaurátor Stanislav Vinš z Tišnova.

Hrad Lipnice stojí od 14. století. Patřil významným českým šlechtickým rodům včetně pánů z Kunštátu a Trčků z Lípy. Na přelomu 15. a 16. století byl kompletně přestavěn. Jeho úpadek začal za třicetileté války. Později už sloužil jen jako správa velkostatku. Vyhořel v roce 1869. Záchrana vyhořelé zříceniny začala v roce 1913. Od roku 1953 ho vlastní stát. Do července hrad letos navštívilo 10.343 lidí, o 1430 víc než za stejnou dobu loni.