Na pražské Štvanici vznikne komunitní zahrada Tygr v petrželi

Na pražské Štvanici bude nová komunitní zahrada, která nese název Tygr v petrželi. Letos začne komunita poblíž divadelního prostoru VILA Štvanice zahradu připravovat a na jaře příštího roku začne osazování záhonků. Pěstování zeleniny rozšiřuje důvody ke společenskému setkávání na ostrově, kam lidé chodí například za divadlem nebo venkovním posezením. Řekl to mluvčí VILY Štvanice Jakub Charvát. Založení komunitní zahrady podpořilo grantem 429 tisíc korun hlavní město Praha.

"Nebude to jenom o zahradničení. Samozřejmě to, že to pořádáme my jako Vila Štvanice, respektive Tygr v tísni, tak ty aktivity směruje ke kulturněji orientovaným činnostem než jenom k pěstitelství," řekl Charvát s tím, že zahrada se nyní připravuje. Proti původnímu plánu bude o něco menší kvůli tomu, aby nezasahovala do protipovodňového pásu.

I když zahrada začne naplno fungovat až příští rok, už teď však lidé projevují zájem o zahradničení na Štvanici. Na webu se zájemci už mohou registrovat a za členský příspěvek se zapojit do komunity. Za 1000 korun ročně je možné se stát členem a získat v zahradě záhonek, za 1500 korun je možné takzvané pohodlné zahradničení, kdy se o jeho záhonek starají ostatní, a za 250 korun ročně se může zájemce stát členem, který se jen účastní akcí na zahradě.

Fenomén komunitního zahradničení získává v Praze na popularitě. V Praze jsou například v Praze 8, v centru města v Praze 1 byly letos otevřeny tři komunitní zahrady, na Černém Mostě funguje zahrada u volnočasového centra Plechárna a vznik komunitních zahrad podporuje i Praha 4.

VILA Štvanice je poměrně mladý divadelní prostor, kde vystupují tři zavedené divadelní soubory, které nabízejí repertoár od baroka přes literaturu 20. století až po současnost. Hrají zde soubory Tygr v tísni, Geisslers Hofcomoedianten a Divadlo LETÍ.