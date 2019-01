Na přístavbě Domu umění v Ostravě se možná začne pracovat už příští rok

Rada Moravskoslezského kraje chce v únoru vyhlásit výběrové řízení, v němž bude hledat projektanta, který by měl dokončit projekt přístavy Domu umění v Ostravě, takzvaného Bílého stínu. Řekl to náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

"Územní rozhodnutí už je tam vydané, takže jsme o krok dál oproti Černé kostce (budoucímu sídlu Moravskoslezské vědecké knihovny), ale není tam ještě stavební povolení. Stavební povolení je zatím pouze na bourací práce, které bezprostředně souvisí s výstavbou Bílého stínu," řekl Curylo.

Dům umění je sídlem Galerie výtvarného umění, která na dostavbu objektu čeká už několik let. Budova z roku 1926 je pro potřeby galerie nedostačující a spousta děl musí být uložena v depozitáři. "Pokud všechno půjde dobře a projektant bude vybrán tak, aby stavební povolení bylo dokončeno i na samotnou stavbu, tak realizace včetně začínajících bouracích prací by mohla být v srpnu roku 2020," uvedl Curylo. Stavba by za ideálních podmínek měla trvat zhruba dva roky, dokončena by měla být na podzim roku 2022, od počátku roku 2023 by mohla být uvedena do provozu.

"Dojde vlastně k rozšíření stávajících prostor, protože dneska v depozitech v podstatě máme 90 procent věcí, které galerie má. Budova by měla mít dvě podzemní podlaží a sedm nadzemních podlaží. Mělo by tam být 82 parkovacích míst. Mělo by to galerii umožnit dělat tematické výstavy a mít stálou expozici," řekl Curylo.

Podle něj bude stavba stát okolo 600 milionů korun, o náklady se podobně jako při stavbě nového sídla vědecké knihovny podělí stát, kraj a město. "Spolufinancování na základě memoranda, které bylo uzavřeno, je takové, že Moravskoslezský kraj zaplatí 150 milionů korun, město Ostrava 150 milionů korun a ministerstvo kultury 300 milionů korun," uvedl Curylo.

Autorem projektu Bílý stín je Josef Pleskot. Vznik přístavby se chystá zhruba od roku 2011, ale nebyly na ni peníze.

Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Její výstavy a akce ročně navštěvuje přes 100 tisíc lidí. Sbírky galerie se stále rozšiřují a zahrnují přes 23 tisíc uměleckých předmětů. Dům umění, v němž sídlí, je památkově chráněnou budovou. Kvalitou svých sbírek se galerie řadí mezi pět nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice.