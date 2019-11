Na Silvestra půjdou poutníci z Prahy do Staré Boleslavi

Obnovit tradici putování k Palladiu země české a obnovit kaple na poutní cestě z Prahy do Staré Boleslavi chce projekt Via Sancta Mariana. Historie cesty původně nazvané Via Sancta sahá až do 30. let 10. století. Iniciátoři obnovení tradice pouti zvou zájemce na letošní Silvestr. Vyjde se ve 14.00 ze Staroměstského náměstí v Praze a šestadvacetikilometrová pouť skončí o půlnoci v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Bazilika se otevře po dvouleté rekonstrukci a v prvním minutách nového roku se v ní bude konat mše.

Pouť se bude konat pod novým názvem Via Sancta Mariana, putovat se totiž bude nejen k místu skonu svatého Václava, ale také k Palladiu země české, které je umístěno v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Palladium země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, podle legendy darovala svatému Václavovi jeho babička svatá Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu Cyrila a Metoděje. Český kníže jej nosil celý život na prsou až do svého skonu.

Na konci třicetileté války se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo roku 1650 v triumfálním průvodu přeneseno do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Při slavnostním uvítání v Čechách byl reliéf oslavován jako Palladium země české. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Dnes je trvale umístěn ve Staré Boleslavi a pouze výjimečně se vystavuje, jeho kopie bývá nesena v procesí při svatováclavské pouti.

Poutní cestu z Prahy do Staré Boleslavi s tisíciletou tradicí lemovalo v minulých staletích 44 kaplí. Nyní jich je pouze 17. Iniciátoři obnovení pouti by rádi obnovili chybějící a opravili poslední z původní cesty vybudované v roce 1692. Jednou z inspirací k obnovení poutní cesty v původním rozsahu byla kniha Z Prahy do Staré Boleslavi Svatou cestou, vydaná před návštěvou papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi v roce 2009, do níž historii cesty zaznamenal staroboleslavský rodák Miroslav Kuranda.

Silvestrovská pouť k novému roku 2020 má podle pořadatelů připomenout i nadcházející 75. výročí vítězství nad nacismem a 75. výročí děkovné pouti Palladia v hlavním městě. K návratu z poutě ze Staré Boleslavi do Prahy na Nový rok bude připraven v blízkosti baziliky Nanebevzetí Panny Marie autobus, který pojede do Prahy na Florenc.