Na Tříkrálovou sbírku vyrazí tisíce koledníků v bílých pláštích

V olomoucké arcidiecézi zahrnující Olomoucký a část Zlínského kraje pomalu končí přípravy na Tříkrálovou sbírku. Do ulic na začátku ledna vyrazí několik tisíc koledníků všech generací, řada z nich se do bílých plášťů obléká každý rok. V regionu, kde tradice sbírky vznikla, vynesl poslední ročník téměř 26 milionů korun, což bylo nejvíce v celé historii od roku 2000. Peníze pomohou především chudým a lidem, kteří se ocitli v nouzi. Většina peněz zůstává v regionu, část jde na pomoc do zahraničí.

Koledníci s papírovou korunkou, v bílých pláštích a se zapečetěnou charitní pokladničkou budou v terénu od 1. do 14. ledna. Tříkrálovému koledování předchází tuto sobotu mše svatá v olomoucké katedrále svatého Václava. "Loni do ulic olomoucké arcidiecéze vyrazilo téměř 16 tisíc koledníků a lidé dobré vůle přispěli do tříkrálové sbírky 25 905 804 korunami, což byl rekordní výtěžek za celou dobu, kdy se sbírka koná," řekla mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Karolína Opatřilová.

"V této době se koledníci zrovna dávají dohromady, předpokládám, že to bude podobné jako v minulých letech, týmy už jsou stabilní. Koledují lidé všech věkových kategorií, od malých dětí přes rodiny po seniory. Jsou mezi nimi koledníci různých profesí, nechybějí například lékaři či učitelé," řekl koordinátor sbírky Marek Navrátil. Odolávat musejí nejen mrazivému počasí, ale i náročným terénům. Například koledníci z Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov se vydají mezi 5. až 7. lednem na samoty v zasněžených horách.

Peníze ze sbírky jdou například na přímou pomoc lidem v krizových situacích. "Letos tyto peníze pomohly například pětičlenné mladé rodině z Lutotína na Prostějovsku, které shořel dům. V Zábřehu za tyto peníze jezdí speciálně upravené auto, které zvládne přepravovat handicapované osoby a seniory. Ve Šternberku byl zase pořízen sociálně krizový byt, který slouží lidem, jimž by hrozilo, že se ocitnou na ulici. V Litovli a Uherském Brodu byly zřízeny dluhové poradny," doplnila Opatřilová.

Celkem 65 procent z výtěžku zůstává podle organizátorů sbírky v regionu, kde byly vybrány. Část jde na pomoc do zahraničí a to do oblastí, kde se ACHO dlouhodobě angažuje - Ukrajina a Haiti, dodala mluvčí ACHO.

Tříkrálová sbírka se uskutečnila v olomoucké arcidiecézi poprvé v roce 2000. Od té doby se stala největší sbírkovou akcí charity v zemi.