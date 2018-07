Na Velehradě začínají cyrilometodějské Dny lidí dobré vůle

Moravské poutní místo Velehrad na Uherskohradišťsku hostí od středy Dny lidí dobré vůle, jednu z největších církevních událostí v zemi. Každý rok se jich účastní desetitisíce poutníků. Akce, která připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, potrvá do čtvrtka, kdy vyvrcholí národní poutí a bohoslužbou.

Letošní 19. ročník slibuje řadu osvědčených i nových charitativních, kulturních, společenských a sportovních akcí, ale také obvyklá omezení v dopravě. Program zahájí v 9.00 v Hotelu Skanzen vzdělávací seminář věnovaný rodičům, dětem a jejich vztahu k digitálním technologiím. Dopoledne začne i turnaj ve stolním tenise, soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky, přednáška fotografa Jana Rasche nebo program s Kristýnem služebníkem.

Od 13.00 se mohou zájemci ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje pustit do ručního přepisování bible, díky kterému už řadu let vzniká Velehradský rukopis. Ve Stojanově gymnáziu je přichystána prezentace papežských misijních děl a vězeňských prací. V 16.00 bude v turistickém centru otevřena výstava Masaryk a Svatá země, na 18.15 je ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje naplánována vernisáž výstavy Katolická církev a republika - 100 let. Odpoledne bude patřit i tradičnímu mezinárodnímu setkání vozíčkářů. Od 15.00 bude v Královské kapli baziliky vystavena lebka svaté Ludmily.

Středeční program vyvrcholí Večerem lidí dobré vůle. Na charitativním koncertu vystoupí na pódiu před bazilikou od 19.30 například Jiří Pavlica s Hradišťanem, Hana Zagorová s kapelou, Vašo Patejdl, skupina Mirai, Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína nebo pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad. Lidé při něm budou moci prostřednictvím dárcovských SMS finančně přispívat na kliniku v Iráku, ve které se léčí uprchlíci, a Nadačnímu fondu Adiuvare.