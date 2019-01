Na východě Čech se do Tříkrálové sbírky zapojí tisíce koledníků

Tisíce koledníků vyrazí v nejbližších dnech do ulic měst a obcí na východě Čech, aby od lidí získali příspěvky do pokladniček Tříkrálové sbírky. Při posledním ročníku sbírky v lednu 2018 se v královéhradecké diecézi, která zahrnuje území Královéhradeckého a Pardubického kraje a části několika dalších krajů, vybralo rekordních více než 17,5 milionu korun. Řekla to Jana Karasová z Diecézní charity Hradec Králové.

V Pardubicích bude nadcházející 19. ročník sbírky zahájen ve čtvrtek 3. ledna v 09.30 na Pernštýnském náměstí, kde královským trojicím požehná pomocný biskup Josef Kajnek. V Hradci Králové koledníkům požehná biskup Jan Vokál v úterý 8. ledna v 08.00 v katedrále Svatého Ducha.

Nejvíce koledníků budou lidé na východě Čech potkávat kolem 6. ledna. "Nejčastěji budou koledovat školáci, skauti, farníci a rodiče s dětmi. Koledníky poznají lidé podle toho, že vybírají příspěvky do úředně zapečetěné pokladničky s charitním logem a obdarovávají dárce cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky bude mít u sebe průkaz," uvedla Karasová.

Koledování doprovodí řada akcí, například tříkrálové koncerty a průvody, živé betlémy, různé hry. Tři králové na koních povedou průvod k živému betlému 5. ledna v Poličce. V Jičíně připravují na 6. ledna benefiční pořad (ne)vážné muziky Betlémská hvězda. Tříkrálové koncerty budou v Jaroměři, Neratově, Trutnově, Červeném Kostelci, Pardubicích, Ústí nad Orlicí či v Přelouči.

Výtěžek sbírky půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. Například na Královéhradecku budou koledníci prosit o dar na podporu domácí hospicové péče. Trutnovská charita z vybraných peněz zakoupí dávkovače léků pro zdravotní službu a domácí hospicovou péči.

Poprvé tuto největší dobročinnou sbírku v ČR spojenou s tradičním koledováním uspořádali v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. O rok později se Tříkrálová sbírka rozšířila po celé republice.