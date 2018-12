Na Vysočině se bude lyžovat i na Štědrý den

Na Vysočině se otevírají další lyžařské sjezdovky, o víkendu by jich mohlo být v provozu sedm. Lyžovat se bude i na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě, kvůli Světovému poháru v biatlonu se ale ke sjezdovce bude jezdit od Radňovic přes Jiříkovice, uvedli provozovatelé. Na některých místech kraje dnes ještě byly i stopy pro běžkaře. Poničit by je mohla ohlášená obleva. V sobotu by se podle meteorologů mohly teploty dostat šest až deset stupňů nad nulu.

Běžkaři mohli v tomto týdnu najít stopy v okolí Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou nebo Jihlavy.

První vlek se v této sezoně na Vysočině rozjel 8. prosince na Šacberku u Jihlavy. Na svahu tam je teď okolo půl metru sněhu, sněhová děla přidala další zásoby v noci na dnešek, kdy byl pětistupňový mráz. "Asi bude oteplení, ale určitě pojedeme dál bez přerušení a omezení," řekl Pavel Havlíček, který skiareál provozuje.

Minulý víkend se už lyžovalo například i na Harusově a Fajtově kopci nebo na Křemešníku, provoz podle údajů na webu zahájila také sjezdovka u Světlé nad Sázavou. Sjezdovka Harusův kopec bude celodenně v provozu i během závodů SP v biatlonu, které Nové Město na Moravě hostí do neděle. "Příjezd na sjezdovku bude značen dopravním značením a světelnými tabulemi od Radňovic," uvedli správci.

Dnes zahájil novou lyžařskou sezonu skiareál v Lukách nad Jihlavou. Ve středisku Jalovec u Číchova na Třebíčsku bude od pátku jezdit malý vlek, ale na Štědrý den se zastaví. Další skiareály na Štědrý den pouze zkrátí odpolední otevírací dobu.

Přípravy na novou sezonu zahájili také provozovatelé sjezdovek v Dalečíně nebo ve Svratce. Možný termín spuštění vleku zatím neuvedli.