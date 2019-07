Na zámek Slatiňany se vrátili keramičtí jeleni s pravým parožím

Po sedmi letech se vrátily na fasádu nádvoří zámku Slatiňany keramické hlavy jelenů s pravým parožím. Pocházejí z druhé poloviny 19. století. Správci památky je v roce 2012 sundali kvůli špatnému stavu. Informoval o tom kastelán Jaroslav Bušta.

Jeleni totiž podle něj "začali shazovat paroží na návštěvníky". "Jeleni se stali ozdobou zámku při jeho obnově v druhé polovině 19. století. Zámek byl sídlem, kde se konaly hony, vedle je velká knížecí obora. Ze slavické obory pochází paroží," řekl Bušta.

Po sejmutí ze zdí zámku byli jeleni dlouho v depozitáři, správci zámku řešili naléhavější opravy. Jelení hlavy přišly na řadu až nyní, jsou součástí velké opravy zámku, která plně skončí do konce roku, uvedl kastelán.

Hlavy jsou zhotovené z pálené hlíny, vznikly odléváním do forem. Byly hodně zaprášené a mastné. Druhotné nátěry zakryly jejich původní žíhanou barvu. Restaurátor Zdeněk Šmahel použil olejové nátěry, aby se konzervační prostředky dostaly co nejvíc do hloubky.

"Je to velmi zdařilé dílečko, dobře výtvarně a řemeslně zpracované. V nejhorším stavu byly parohy, byly vyšisované až bílé, trochu se sypaly na povrchu," řekl Šmahel.

Zámek Slatiňany stojí na místě gotické tvrze ze 14. století, postupně měl tři desítky majitelů. Knížecí rodina Auerspergů, která ho vlastnila jako poslední, ze zámku učinila sídlo s nejmodernějším technickým vybavením včetně kuchyně, ústředního topení a výtahu na jídlo. Na základě Benešových dekretů v roce 1945 zámek připadl státu.

Po válce se ze zámku stalo hipologické muzeum. Od roku 2011, kdy vznikla nová prohlídková trasa, je prezentován také jako aristokratické sídlo. V letošní sezoně je kvůli opravám přístupná jen část zámku, návštěvníci si mohou projít základní okruh nazvaný Letní sídlo Auerspergů a také vyhlídkovou věž.