Na zámku v Bílovci vznikne expozice nejstarších dějin

Na zámku v Bílovci na Novojičínsku vznikne v letošním roce nová expozice nejstarších dějin této památky. Bude v zámeckém suterénu, který právě prochází rekonstrukcí. V expozici lidé uvidí například nálezy z archeologických výzkumů zámku. Za bíloveckou radnici to sdělila Lenka Hatlapatková.

Opravy se dělají rovněž na chodbách nebo ve Velké jídelně. "Těšíme se také na to, že zámek bude mít po mnoha letech opět vnitřní levé renesanční vřetenové schodiště, které bylo vlivem požáru v roce 1945 zcela poničeno. Opravy se dočká samozřejmě i pravé schodiště a probourány budou také průchody do šlechtických pokojů ve druhém patře zámku a do divadelního sálu," uvedl kastelán Eduard Valeš.

Řemeslníci opraví i původně nejspíš barokní schodiště do kanceláře kastelána a kamenné portály. Ve Velké jídelně zámku už položili parketovou podlahu a místnost osadili replikami původních dveří. "Při jejich výrobě jsme vycházeli z dobových fotografií, které se zachovaly z doby před požárem," uvedl kastelán. Letos bude pokračovat i archeologický průzkum, který začal v září a archeologové při něm našli starou kanalizaci z přelomu 18. a 19. století.

"Jsme rádi, že se nám každý rok daří investovat do obnovy zámku, v jehož prostorách pořádáme většinu městských akcí a slavností," uvedla bílovecká starostka Renata Mikolašová. Doplnila, že zámek loni navštívilo téměř deset tisíc lidí.

Na restaurování schodiště, včetně průchodů do dalších prostor zámku a dvou portálů k bytu správce přispělo 1,4 milionu korun ministerstvo kultury. Na vytvoření expozice středověku v suterénu zámku, rekonstrukci městských schodů a zpřístupnění celé trasy i se značením od nádraží k zámku a na uspořádání několika přeshraničních akcí půjde 4,1 milionu korun z programu přeshraniční spolupráce.

Renesanční bílovecký zámek z konce 16. století na konci druhé světové války vyhořel a svou současnou podobu dostal při následných opravách. Pak v něm byl sklad zdravotnického materiálu nebo archiv. Od roku 1994 je majitelem zámku město, které ho postupně opravuje. K pravidelným prohlídkám jej zpřístupnilo v roce 2012.