Na železnici odstartuje jarní turistická sezona

V sobotu odstartuje jarní turistická sezona na železnici v Praze a Středočeském kraji. Po zimní přestávce na koleje vyjedou výletní a historické vlaky pro turisty a také cyklovlaky. Na Vltavě v sobotu také letos poprvé vyjedou přívozy. Zástupci Pražské integrované dopravy (PID) to oznámili na tiskové konferenci. Během turistické sezony posílí i některé pravidelné vlakové a autobusové spoje do turistických oblastí.

Výletní a nostalgické vlaky, které budou z Prahy mířit do všech stran, provozují České dráhy. Sezona začne na Posázavském pacifiku, dále vyjede spěšný vlak Český ráj přes Nymburk, Kopidlno a Jičín do Turnova nebo vlak Cyklo Brdy z Prahy do Příbrami a Březnice, který by časem mohl být prodloužen do jihočeské Blatné. V sobotu poprvé vyjede také tzv. Cyklohráček, který je určen zejména pro rodiny s dětmi a jezdit bude na Okoř a do Slaného.

Od 30. března začnou jezdit také historické vlaky dopravce KŽC, které budou jezdit například na Křivoklát, do Mšena nebo do Prachovských skal. Využívat budou zejména historické motorové vlaky vyrobené v Československu.

Provoz turistických vlaků finančně podpořily Středočeský kraj i Praha, jejich příspěvek na historické vlaky KŽC dohromady činí deset milionů korun. Výletní vlaky Českých drah jsou pak podle podniku zahrnuty do smluv o provozu regionálních vlaků, tzv. nostalgické vlaky pak dopravce provozuje na vlastní podnikatelské riziko. Podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) jsou turistické vlaky možností přilákat v rámci regionální dopravy na železnici další cestující, kteří se postupně z výletních vlaků přesunou do klasické dopravy.

Na všechny výletní i historické vlaky bude vedle jízdenek dopravců platit i jízdné Pražské integrované dopravy.

Vedle pravidelných výletních jízd se v Praze a Středočeském kraji letos uskuteční několik železničních akcí pro vlakové fanoušky. Novinkou jsou okružní jízdy parního vlaku s historickými vozy ze 40. a 50 let, který bude jezdit na vybraných pražských tratích. Vlak pojede celkem čtyřikrát. Mezi další připravované akce patří například tzv. Kozel expres, který bude jezdit z pražského hlavního nádraží do velkopopovického pivovaru, dále den dětí v Braníku, Mikulášské jízdy Prahou a další tradiční jízdy. V dubnu se v Kralupech nad Vltavou uskuteční Středočeský železniční den, v září pak Den železnice na pražském Smíchově.