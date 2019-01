Na železný most z Tmavomodrého světa nyní mohou pouze chodci

Kácov na Kutnohorsku opravuje železný most přes řeku Sázavu, který se objevil ve filmech Tmavomodrý svět nebo Habermannův mlýn. Kvůli špatnému stavu na něj nesmějí auta. Rekonstrukce je rozdělena do etap a celkově vyjde na tři miliony korun, řekla starostka Soňa Křenová (za STAN).

"Opravili jsme už půlku a zbytek se bude opravovat v letošním roce. Čekáme, až nám firma nacení druhou polovinu, a budeme žádat Středočeský kraj o dotaci," uvedla starostka. Práce by měly být dokončeny v letošním roce.

Na most nedaleko vlakového nádraží nyní mohou pouze chodci, cyklisté a motorkáři. Rozšíření o automobilovou dopravu by přivítali lidé v centru Kácova. "Když to půjde zprovoznit pro osobní vozy, tak budeme rádi, protože jedna část Kácova teď musí jezdit Jirsíkovou ulicí," uvedla Křenová.

Předchozí most v 70. letech minulého století dosloužil a hledalo se nouzové řešení pro zajištění silničního spojení. Za této situace pomohla okolo roku 1975 armáda a poskytla Kácovu vojenský most ze stavebnicových souprav mostu typu Bailey z druhé světové války.