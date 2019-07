Nadace manželů Kellnerových rozdělila více než 89 milionů korun

Rodinná nadace manželů Kellnerových, The Kellner Family Foundation, věnovala v roce 2018 především do rozvoje vzdělávání v České republice 89,5 milionu korun. Většina směřovala do dlouhodobě podporovaných aktivit ve veřejném i soukromém školství - žákům, studentům a pedagogům. Za deset let své existence rozdělila Nadace již 710 milionů korun.

V právě skončeném školním roce vyplácela Nadace stipendia 99 studentům gymnázia Open Gate, tedy zhruba třetině tamních gymnazistů. Na sociálních stipendiích rozdělila Nadace vloni 41 mil. Kč. Od založení gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy získalo podporu Nadace The Kellner Family Foundation celkem 333 nadaných mladých lidí. Z nich 27 je z dětských domovů a 23 žije v pěstounské péči.

Již devátým rokem pokračoval ve veřejných základních školách projekt Pomáháme školám k úspěchu, jehož vznik Nadace v roce 2010 iniciovala. Tento projekt pomáhá měnit prostředí ve školách tak, aby přálo opravdovému vzdělávání žáků i profesnímu rozvoji pedagogů. V roce 2018 využilo 37 milionů korun ve 22 zapojených základních školách více než 800 učitelů a jejich prostřednictvím také 8700 žáků. Hana Košťálová, dlouholetá odborná konzultantka projektu, v listopadu 2018 získala z rukou ministra školství Roberta Plagy medaili II. řádu za významný přínos českému školství.

Třetím pilířem podpory vzdělávání jsou finanční granty pro nadané a motivované studenty vysokých škol a univerzit. Mezi vybraných 59 studentů rozdělila Nadace v akademickém roce 2018/2019 z projektu Univerzity celkově 9,2 milionu korun. S přispěním Nadace na úhradu školného a životních nákladů studovalo nebo studuje převážně na zahraničních univerzitách v úhrnu již 164 mladých lidí.

"Zakládáme si na tom, že vybrané projekty podporujeme dlouhodobě. Nechceme tříštit síly, protože oblast vzdělávání potřebuje setrvalou systematickou péči," řekla Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation. "Dobré výsledky námi podporovaných mladých lidí nám dělají velkou radost a zároveň jsou důkazem, že energie i finanční podpora vzdělávání na všech úrovních od základního školství až po univerzitní dává smysl," dodala Petra Dobešová.