Národní muzeum slaví 200 let. Vystaví egyptské nálezy či mamuty

Národní muzeum (NM) po svém znovuotevření získá výstavní plochy navíc, ale i technologické vybavení, které umožní vystavit to, co dříve nešlo. Po zahajovací výstavě ke 100 letům republiky se na příští rok připravuje velká egyptologická výstava s unikátními zápůjčkami včetně částí Tutanchamónova pokladu. Z Ruska by si muzeum rádo půjčilo kompletní nález mamuta, který české instituci chybí. Připravuje se také rekonstrukce Náprstkova muzea, stavba dalšího depozitáře a zatím ve stadiu úvah je vznik samostatného muzea sportu.

U příležitosti 200. výročí založení muzea, které připadá na 15. dubna, o tom informoval jeho ředitel Michal Lukeš. O víkendu proto zpřístupní vedle svých expozic také depozitáře v Horních Počernicích i Terezíně s tamními laboratořemi, aby návštěvníci viděli, jak muzeum pracuje a jaké sbírky 200 let shromažďuje. Až do října pak budou akce zaměřené na jednotlivé obory, jimž se muzeum věnuje - hudbě, historii, etnografii. Vyvrcholením oslav bude 28. října otevření opravené historické budovy do zkušebního provozu.

Ten zahájí velká česko-slovenská výstava k výročí založení ČSR. Ke své dvousetleté historii muzeum chystá výstavu 200 let - 200 předmětů, pohled na nejzajímavější sbírkové předměty a jejich příběhy, to, jak se do muzea dostaly. Třetí výstava bude věnovaná historické budově a její rekonstrukci a nabídne prohlídky míst, o které se prostory muzea rozšíří. "Muzeum bude nově mít k dispozici 16 tisíc metrů čtverečních dobře vybavených výstavních sálů a doufáme, že jsme schopni z hlediska technického i bezpečnostního přivážet zajímavé výstavy, slibuje Lukeš.

První takovou by měla příští rok být výstava z Egypta, která má zmapovat práci českého Egyptologického ústavu působícího po desetiletí na tamních vykopávkách. "Egypťané nám slíbili zápůjčku unikátního souboru předmětů z nálezů našich egyptologů a dalších nálezů včetně předmětů z hrobky Tutanchamóna. Řešíme vládní usnesení, které by nám to pomohlo financovat," říká ředitel.

"Muzejní diplomacie" zahrnuje třeba také jednání s Ruskem o případné zápůjčce na výstavu o mamutech. NM má pouze části mamutích koster nebo modely, jedná proto s ruskou stranou, kde muzejníci mají k dispozici celá prehistorická zvířata vyzdvižená v tundře s celým blokem zmrzlé půdy. "O zápůjčce tohoto typu jednáme a takových věcí máme rozjednáno víc," uvedl ředitel s tím, že podobně atraktivní výstavy by návštěvníci mohli vidět poté, co muzeum o roku 2020 zpřístupní všechny své stálé expozice v historické budově nově propojené tunelem s vedlejší budovou novou.