Naučte se hospodařit s vodou (nejen) na zahradě

Dne 22. března si opět připomínáme světový den vody, který mimo jiné slouží i ke zvýšení povědomí o tom, jak můžeme lépe chránit tento životně důležitý zdroj. Přispějte k ochraně naší planety a osvojte si zelenější způsob života. Odborník z Hornbachu radí, jak efektivně hospodařit s pitnou i dešťovou vodou.

Denně spotřebuje jeden člověk přibližně 150 litrů vody. Dešťová voda může nahradit až 40 % této spotřeby. Mnohé studie dokázaly, že srážková voda je vhodná k celé škále využití - ať už v domácnosti, nebo na zahradě. Pro zavlažování zahrady je dokonce vhodnější, protože neobsahuje chlor. Další výhodou dešťové vody je také to, že je měkká, díky čemuž se v potrubí neusazuje vodní kámen.

Využití dešťové vody

Zavlažování zahrady

Dešťová voda je ideální na zavlažování zahrady, protože neobsahuje chlor a má malý podíl soli a minerálů - nedochází tedy k zasolování půdy. Kvalita zachycené vody však závisí na typu střešní krytiny. "Střechy z klasických pálených (keramických) nebo betonových tašek jsou ideální na sběr srážkové vody. U plechové střechy si dejte pozor na uvolňování staršího nátěru. Střechy pokryté staršími krytinami z asfaltu nebo eternitu nedoporučuji, protože mohou do vody uvolňovat toxické či karcinogenní látky," upozorňuje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. Sběr vody se realizuje v akumulačních nádržích a sudech, které jsou obvykle umístěné přímo u okapu. "Vodu ze sběrného sudu jednoduše rozvedete po zahradě buď samospádem, pomocí čerpadla, nebo vybavíte sud podstavcem, který ulehčí napouštění konví přímo ze sudu," dodává odborník David Benda.

Propustná dlažba

Zahrady hrají důležitou roli i při prevenci záplav v obytných oblastech. Tyto zelené prostory vsakují déšť - na rozdíl od dlažby, asfaltu a betonu, které jsou méně pórovité a neumožňují vodě vsáknout se do země. "Srážková voda z tohoto pevného povrchu často stéká do kanalizace, která její množství ne vždy zvládne. Přebytečná voda se potom může vracet potrubím a zaplavit domy nebo zahrady. Abyste tento problém zmírnili, vybírejte na zahradu propustnou dlažbu," radí David Benda a dodává: "Propustná dlažba je tvořená z několika vrstev štěrku. Na základ se položí vrstva hrubého štěrku, následuje vrstva jemného štěrku, a nakonec vrstva písku. Na hotový podklad můžete pokládat dlažbu. Výborně vypadají přístupové chodníky tvořené vymývanou dlažbou nebo nášlapnými kameny."

Osvěžující zahradní sprcha

Instalace zahradní sprchy je jednoduchá, lze ji umístit téměř kdekoli. Je k tomu potřeba pouze rovný povrch a hadice napojená ke zdroji vody. "V podstatě stačí, když sprchu propojíte s vodovodním kohoutkem pomocí rychlospojek, přípojek a zahradní hadice. Pokud chcete využívat dešťovou vodu, na sběrný sud jednoduše napojte čerpadlo," radí David Benda.

Vytvořte si vlastní "deštný prales"

Dešťová zahrada je atraktivně upravené místo v zahradě, kam jsou svedeny srážkové vody ze zpevněných a nepropustných ploch. Je nejen krásná na pohled, ale zásadně zlepšuje podmínky hospodaření s vodou na pozemku. Kromě designu poskytuje významnou environmentální hodnotu tím, že snižuje odtok dešťové vody, zmírňuje záplavy a zlepšuje kvalitu vody. "Jde o mělké prohlubně na zachytávání srážkové vody ze střech, chodníků, cest či parkovišť, které umožňují vodě pomalu proniknout do země. Umístěte je na dostatečně slunečné místo, kde voda nebude stát déle než 72 hodin. Ideální jsou níže položená místa na vašem pozemku. Vybudovat takovouto zahradu zvládne nejeden domácí kutil. Stačí vytvořit prohlubeň přibližně 15 až 30 centimetrů. Volba rostlin záleží pouze na vašem vkusu. Není potřeba vysazování speciálních rostlin," vysvětluje David Benda z Hornbachu.

Hospodaření s pitnou vodou

Odpadní voda

Šedá voda je voda odtékající z umyvadel, van a praček, která se dá dále použít například na zalévání rostlin (na rozdíl od černé vody z toalet, kterou je potřeba speciálně upravit). Využívání šedé vody nejen snižuje náklady domácnosti, ale též šetří životní prostředí. Hospodaření se šedou vodou začíná jejím sběrem do sběrné nádoby, ve které se následně vyčistí. "Akumulační nádrž je nejvhodnější umístit do země nebo do suterénu budovy, kde je dostatečně chráněna před světlem a teplem. Velikost sběrné nádoby závisí na množství šedé vody a technologii čištění. Ta může být chemická, mechanická, biologická nebo přirozená. Šedá voda by se neměla skladovat příliš dlouho, optimálně 24 hodin. Velikost nádrže by tomu měla být úměrná," vysvětluje David Benda z projektových marketů Hornbach.

Šetření v koupelně

V koupelně je možné na sprchovou baterii namontovat sprchový šetřič. Jeho instalace je velmi jednoduchá. Šetřič se našroubuje na část mezi baterií a hadicí sprchy. Dodává se ve standartním nastavení, které lze kdykoli změnit.

Nezapomínejme na kuchyň

Perlátor (spořič vody) je zařízení, které se namontuje na kuchyňskou nebo koupelnovou baterii. Díky provzdušňování a usměrňování proudu perlátor redukuje průtok vody tak, aniž by docházelo ke snížení komfortu při umývání rukou.

Úsporné splachovací ventily

Splachovací ventily jsou vhodné pro všechny typy kombi toalet. Prodávají se ve verzi START STOP anebo jako dvoutlačítkový panel. V případě START STOP jde o jedno tlačítko, kterým se manuálně reguluje objem vody. Jedním stlačením dojde ke spláchnutí a druhým stlačením se splachování zastaví. Dvoutlačítkový panel funguje na podobném principu, avšak objem vody se reguluje volbou tlačítka.