Návštěvnost v O2 areně byla druhá nejvyšší. Přišel skoro milion lidí

Návštěvnost v pražské O2 areně byla loni druhá nejvyšší, přišlo do ní přes 950 tisíc diváků. To je zhruba o 110 tisíc méně než v rekordním roce 2015. Sdělila to mluvčí O2 areny Martina Kučerová.

"Zatím nejúspěšnější byl rok 2015, kdy se v České republice konalo mistrovství světa v ledním hokeji. Tehdy překonala návštěvnost milion diváků," uvedl generální ředitel O2 areny Robert Schaffer. Mezi nejúspěšnější akce loni podle něj patřily koncerty skupin Imagine Dragons, Metallica, Depeche Mode, dvojkoncert Leoše Mareše a tři koncerty skupiny Lucie.

Mezi sportovními akcemi se v O2 areně uskutečnily mimo jiné vítězné finále tenisového Fed Cupu, mistrovství světa ve florbale nebo premiéra největší světové akce v parkurovém skákání Global Champions Prague PlayOffs.

Příští víkend podle Schaffera při představení akce Putování s dinosaury překoná celková návštěvnost O2 areny deset milionů diváků.

Pražská O2 arena, která je největší pražskou halou, v níž se konají koncerty a sportovní utkání, byla postavena v březnu 2004. První velkou akcí bylo hokejové mistrovství světa o dva měsíce později. Maximální kapacita je 18 000 diváků pro hudební koncerty, pro hokejové zápasy je o několik stovek nižší. Návštěvnický rekord drží koncert Madonny z roku 2006, který navštívilo 18 628 diváků, a uvedená maximální kapacita tak byla mírně překročena.