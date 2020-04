Nebojte se vsadit na nábytek z masivu.

Nábytek z masivu představuje příjemnou přírodní alternativu k levnému a zpravidla málo kvalitnímu nábytku z jiných materiálů, vyráběnému ve velkém po celém světě. Investice do designového nábytku z masivu bývá sice z počátku o něco vyšší, ale rozhodně se vyplatí. Kvalitní a správně zvolený nábytek vás totiž může doprovázet prakticky po celý život.

Nábytek z masivu rozhodně není jen módní záležitostí. Vzhledem k jeho dlouhé životnosti se často stává, že slouží i více generacím. Právě vysoká trvanlivost patří mezi hlavní přednosti masivu. Další výhodou je pak také vysoká atraktivita dřevěného nábytku, který při správné péči vždy vyniká nad tím z jiných materiálů. Jaké jsou další výhody nábytku z masivu a co brát při jeho pořizování v potaz?

Nadčasovost

Dlouholeté využití nábytku vyžaduje upřednostnění nadčasovosti designu před aktuálními trendy. Vytvořit kus nábytku, který bude aktuální dlouhá desetiletí, vyžaduje zkušeného a talentovaného designéra. "Spolupracujeme s předními evropskými designéry. V našem sortimentu najdete například modely od Vrtišky a Žáka, Lucie Koldové, Tomáše Krále či Eugenie Minervy. Charakter značky určuje už dlouhou dobu hlavní designer Leo Čellár. Stojí například za postelemi NEXT, které patří už dvě desetiletí mezi nejlépe prodávané produkty," popisuje Slavomír Alžbetkin, ředitel značky Javorina.

Ekologie a udržitelnost

I přestože se truhlářské řemeslo vyvíjelo a zdokonalovalo po staletí, dokázalo si uchovat svou ekologičnost. Kvalitní výrobci masivního nábytku ani dnes nepoužívají formaldehydy, lepidla, či jinou chemii. Pracují se stromem bez cizích látek tak, jak ho stvořila příroda a jak narostl. Někteří výrobci dokonce uvádějí i původ dřeva, aby tím deklarovali svou společenskou zodpovědnost.

Vyšší hmotnost není na škodu

Na první pohled se někomu může zdát jako problematická vyšší hmotnost, ale není to tak. Jakmile se výrobek umístí na své místo, stává se jeho váha prakticky nepodstatná. Dřevěný nábytek navíc disponuje i velkou pevností, která je nutná pro jeho dlouholeté využívání.

Jde o investici do budoucna

Pořizovací cena kvalitního masivního nábytku je sice vyšší, než je tomu u kousků z velkovýroben, ale je oprávněná. Zohledňuje náročnost získání kvalitního materiálu, jeho následného zpracování i trvanlivost výrobků. Koupě nábytku z masivu tak představuje spíše kvalitní investici do budoucna.

Jedinečnost materiálu

Nábytek z masivu je sice závazkem pro své majitele, ale odměnou za vynaloženou péči jim je nádherná vůně a nikdy nekončící požitek při dotyku. Dřevo totiž nelahodí jen oku, ale je příjemné i na omak a po čichu. Jedinečnost textury dřeva pak dělá z každého produktu originální kus nábytku. Zvýraznit ji pomáhají ošetřující oleje. "Oleje dodáváme zdarma ke každé objednávce dřevěného nábytku," říká za značku Javorina Slavomír Alžbetkin.

Ověřený výrobce

Při nákupu nábytku je dobré snížit výběr jen na ověřené výrobce. Není nad osobní reference, ale rozhodně platí i rčení, že je lepší jednou vidět než stokrát slyšet. K nákupu nábytku z masivu by vždy měla být samozřejmostí donáška do domu a následné smontování. Jedná se totiž o kus umění, nejen o spotřební zboží z dřevotřísky.

Čím si vylepšit jaro?

Pokud koukáte po stylovém posezení, rozhodně by vám neměly ujít žhavé novinky v podobě dřevěných čalouněných židliček LOPA & TUBA, které navrhli designéři ze studia Vrtiška & Žák. Ti do jejich designu "propašovali" technologii a zručnost slovenské značky Javorina. Výsledkem jsou krásné detaily zapuštěné do sebe. V případě židle LOPA dokonce bez použití šroubků.

Více informací najdete na www.javorina.eu, kde je v provozu eshop.

Kolekce stolů XX značky Javorina

Nadčasovou kolekci stolů a stolků XX vyrobených z masivu navrhla pro slovenskou značku Javorina designérka Lucie Koldová. "Kolekci XX jsem se snažila udělat jemným, ženským, vnímavým způsobem. Javorinu vnímám jako velmi elegantní značku, což jsem se tímto provedením snažila zdůraznit," popisuje Lucie Koldová.