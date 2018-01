Nejdelší lavina v Krkonoších měla 170 metrů, spustil ji skialpinista

Zatím nejdelší zaznamenaná lavina současné zimní sezony v Krkonoších měří 170 metrů a spadla 19. ledna v Dlouhém dole mezi Špindlerovým Mlýnem a Pecí pod Sněžkou. Desková lavina sjela mimo tradiční lavinový svah a pravděpodobně zavalila skialpinistu, který ji mohl předtím uvolnit. Nikomu se ale zřejmě nic nestalo.

"Je velmi pravděpodobné, že si lavinu uvolnil skialpinista. Jestli byl úplně zasypaný, nebo zčásti, to nevíme, je to pouze naše dedukce. Ani to, jestli byl sám, nebo šlo o více skialpinistů. Kolegové při monitoringu prostoru ve spodní části nánosu našli díru, jako když někoho vykopáváte," řekl lavinový expert horské služby Pavel Cingr.

Lavina v závěru Dlouhého dolu pod horským hotelem s restaurací Výrovka sjela z prudkého svahu se sklonem 37 stupňů, byla dlouhá 170 metrů, výška odtrhu se pohybovala od 40 do 125 centimetrů, šířka odtrhu dosáhla 40 centimetrů a výška čela laviny byla 50 až 150 centimetrů.

Na hřebenech Krkonoš je nyní okolo 120 centimetrů sněhu. Za minulý týden napadlo okolo 65 centimetrů nového sněhu. "Sníh padal za působení silného západního větru. Vítr přemístil sníh do závětrných partií, kde se vyskytují nebezpečné desky a převěje. Stabilita sněhové pokrývky se snižuje," píše horská služba v dnešním hlášení. Vyplývá z něho i to, že lavina se může uvolnit již při malém dodatečném zatížení, zejména na strmých svazích. V některých případech existuje možnost samovolného uvolnění malých a středních lavin.

V Krkonoších v současné zimní sezoně bylo poprvé vyhlášeno lavinové nebezpečí 21. listopadu, a to o síle prvního stupně. Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. V minulých letech byl v Krkonoších dosažen nejvýše čtvrtý stupeň.

Jedna z nejdelších lavin v novodobé historii Krkonoš spadla v únoru 2015 do Modrého dolu. Lavina zasáhla plochu 20 hektarů, na délku měřila 1106 metrů, délka odtrhu byla 506 metrů, výška sněhu v místě odtrhu byla od 0,5 do 2,45 metru a obvod laviniště měřil 3,3 kilometru.

Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista. Před ním zahynula pod lavinou v Krkonoších šestatřicetiletá skialpinistka, kterou sníh zasypal koncem prosince 2008 v takzvané Červinkově muldě.