Nejstarší táborníci v kraji. Čtveráci slaví 50 let

Mají vlastní druh kopané zvaný tyčovina, vodu na táboře berou ze studánky, kolem níž jsou balvany porostlé mechem. Tábornický oddíl Čtveráci, kterým prošli houslista Pavel Šporcl či senátor Jiří Šesták, slaví 50 let, jde o nejstarší nepřetržitě fungující oddíl v kraji. V Novohradských horách teď vrcholí jeho tábor, kde vaří kuchař Petr Stupka, zakládající člen oddílu a dlouholetý vedoucí.

Nejoblíbenější hrou jsou kelímky, obdoba frisbee, kdy se hází na kůl. Oddíl vznikl v roce 1968 jako 4. oddíl Junáka. Když komunisté v roce 1970 zrušili skauting, pokračovali Čtveráci jako pionýři. Po roce 1989 se na čas vrátili k Junáku, dnes spadají pod Českou tábornickou unii. "Na barvě šátku nezáleží. Hlavní je, že se starší starají o mladší. To je skauting, že člověk dělá dobré skutky, že se hraje čestně," řekl ČTK Stupka (62), který Čtveráky, jimiž prošlo 460 dětí, přes 30 let vedl.

Dnes je oddíl smíšený, má 20 členů. Ti bývalí pomáhají na hájovně v Novohradských horách, kam se jezdí na výpravy a tábory. "Tahají dřevo z lesa, oddíl funguje od kořenů velmi dobře. Být Čtverák otevírá obzory. Dělal jsem hudbu, divadlo, studuju fyziku a je super, že nezůstávám zakrněný v jednom oboru. Člověk ví, jak zapálit oheň, zná trampské songy, sdílí s táborníky společnou tichou vlnu," řekl ČTK programový vedoucí tábora Jan Batysta (21), student ČVUT. V oddíle je devět let.

Podle Stupky zažili Čtveráci vrchol v 80. letech 20. století. Byly tři družinové schůzky v týdnu, tábor trval měsíc. "Ale nedá se to srovnávat, protože se změnily poměry. Mám radost, že tradice jako soutěž Glejt táborníka pokračují," řekl Stupka. Má přezdívku Robot podle masky, s níž kdysi vyhrál na karnevalu. Čtveráci jsou pro něj velká rodina.

Na táboře je 25 dětí ve čtyřech družinách. Hlavní téma je hra na post apokalyptickou dobu, hraje se i Foglarova hra Alvarez. "Uvědomujeme si zodpovědnost, těch 50 let. Když si sedneme po večerce ve štábu, Robot nám vypráví historky, historie nezůstává zapomenuta," řekl Batysta.

Stupka jezdí na tábory od 12 let. Nyní tam vaří, zajde i na houby nebo si dopřává indiánskou saunu. "Jediná dřina je, když se dělá pizza, to je práce od čtyř dopoledne do setmění, děti si pořád chodí přidávat... Je to jiné vaření: pitná voda teče hadicí ze studánky přímo do kuchyně, topíme v cihlových kamnech, litinové pláty a bukové větévky... Doma člověk nemá plotnu dva metry dlouhou a skoro metr širokou, to je kuchařský taneční parket," řekl Stupka, jemuž se při vaření motá pod nohama pes Joy.

K hitům patří špekové knedlíky, svíčková, lívance, jichž jednou s manželkou Živanou navařili 250 kusů, i zvláštní verze smaženého sýra 'sejráče'. Dělá se i spacáková rýže: protože nemají klasickou troubu, hrnec zabalí na závěr do několika spacáků.

Ke Čtverákům chodil šest let i spisovatel Jan Cempírek. Oddíl ho plně zabavil v pubertě, kdy chtěl být v partě. "Čtveráci byli a jsou partou skvělou - přátelství pokračují dodnes. Také jsem poznal více přírodu a táboření, což znamená pro kluka z města hodně. A nabrnknul jsem si svou ženu Janu - chodila do spřáteleného dívčího oddílu," řekl ČTK Cempírek.